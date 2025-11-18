Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы защитим свою свободу, страну и свои семьи: президент Латвии обратился к латвийцам

Редакция PRESS 18 ноября, 2025 18:38

Важно 0 комментариев

Во вторник в Риге на набережной 11 ноября проходящий парад Национальных вооружённых сил, союзных подразделений и служб, участвующих в обороне государства, посвящённый 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, наблюдали тысячи зрителей, среди которых было много семей с детьми. Приняв парад, президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил с речью, обратившись к тем, кто отвечает за безопасность страны, пишет rus.delfi.lv.

Президент Эдгар Ринкевич принял военный парад в честь Дня независимости Латвийской Республики. В своей речи он подчеркнул, что безопасность - это не только инвестиции и технологии, но и человек. "Солдат, который поклялся защищать свою страну. Надежный союзник, готовый плечом к плечу идти в бой".

"В 107-ю годовщину провозглашения Латвии мы радуемся свободе и независимости. Мы чтим всех тех, кто стоял на страже государственности", - сказал Ринкевич: "Безопасность — это уверенность в том, что дети могут расти в мире. Это уверенность в том, что наш язык, культура и демократия защищены. Безопасность — это уверенность в будущем. Безопасность основывается на вложениях в укрепление наших оборонных способностей и устойчивости. Это не только технологии. Безопасность — это человек. Солдат, который поклялся защищать свою страну. Надежный союзник, готовый плечом к плечу идти в бой. Безопасность — это обучение. Смело посмотрим на свои слабые места и будем укреплять себя. Будем учиться на опыте Украины и продолжим поддерживать Украину против агрессора. И это вовсе не так просто. Иногда это очень болезненно. Пусть будет вечный покой Никите Слядзевскому, погибшему в мае этого года в бою в Луганской области, в Украине. Светлая память также Виталию Смирнову и Эдгару Платонову, павших за мир в Украине в 2023 и 2024 годах".

"Безопасность — это также доверие к нашим вооружённым силам, нашим службам внутренних дел, нашим союзникам. Это сопротивление недоброжелательным силам и их стремлению разрушить наше чувство единства", - подчеркнул президент.

Обращаясь к солдатам, земессаргам и яунсаргам, Ринкевич сказал: "Вы охраняете границу и воздушное пространство, патрулируете Балтийское море и постоянно поддерживаете меры внутренней безопасности. Вы заботитесь о мире не только в Латвии, но и в других частях мира. Все вы вместе создаёте непрерывную цепь обороны — от опытнейшего офицера и инструктора до юного яунсарга. Вы защищаете мир, рискуя своим здоровьем и жизнью".

Эдгар Ринкевич поблагодарил пограничников, пожарных, спасателей, полицейских и медиков. Президент отметил, что каждый из них защищает своих сограждан.

Президент Латвии поблагодарил командиров и солдат союзнических сил, сказав: "Спасибо вам за присутствие и за то, что вместе укрепляете безопасность Латвии и всего альянса НАТО!".

"Мы защитим все, что нам близко и дорого. Свою семью, свою страну, свою свободу и независимость. У нас всё получится, если мы будем действовать спокойно, ответственно, без паники, преувеличений и тревог, что будет, если будет. Будем держаться своей цели! С гордостью будем праздновать свободу Латвии! И с ответственностью продолжим её защищать!", — сказал Эдгар Ринкевич.

ФОТО агентства ЛЕТА

В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства: программа

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 107-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

Обращение премьер-министра Латвии Эвики Силини к народу в день 107-летия провозглашения Латвийской Республики публикует rus.lsm.lv.

Каждый 10-й автомобиль в Латвии — со «скрученным» пробегом: эксперты

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии у 10,8% проверенных автомобилей обнаружены искаженные или «скорректированные» данные о пробеге, сообщили представители платформы для создания отчётов об истории автомобилей carVertical со ссылкой на данные платформы.

«Вы создаете непрерывную цепочку обороны»: президент выступил на параде, собравшем тысячи зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Парад на набережной 11 ноября в Риге в честь 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики собрал тысячи зрителей.

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 17:07

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

