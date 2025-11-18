Мы защитим свою свободу, страну и свои семьи: президент Латвии обратился к латвийцам

Президент Эдгар Ринкевич принял военный парад в честь Дня независимости Латвийской Республики. В своей речи он подчеркнул, что безопасность - это не только инвестиции и технологии, но и человек. "Солдат, который поклялся защищать свою страну. Надежный союзник, готовый плечом к плечу идти в бой".

"В 107-ю годовщину провозглашения Латвии мы радуемся свободе и независимости. Мы чтим всех тех, кто стоял на страже государственности", - сказал Ринкевич: "Безопасность — это уверенность в том, что дети могут расти в мире. Это уверенность в том, что наш язык, культура и демократия защищены. Безопасность — это уверенность в будущем. Безопасность основывается на вложениях в укрепление наших оборонных способностей и устойчивости. Это не только технологии. Безопасность — это человек. Солдат, который поклялся защищать свою страну. Надежный союзник, готовый плечом к плечу идти в бой. Безопасность — это обучение. Смело посмотрим на свои слабые места и будем укреплять себя. Будем учиться на опыте Украины и продолжим поддерживать Украину против агрессора. И это вовсе не так просто. Иногда это очень болезненно. Пусть будет вечный покой Никите Слядзевскому, погибшему в мае этого года в бою в Луганской области, в Украине. Светлая память также Виталию Смирнову и Эдгару Платонову, павших за мир в Украине в 2023 и 2024 годах".

"Безопасность — это также доверие к нашим вооружённым силам, нашим службам внутренних дел, нашим союзникам. Это сопротивление недоброжелательным силам и их стремлению разрушить наше чувство единства", - подчеркнул президент.

Обращаясь к солдатам, земессаргам и яунсаргам, Ринкевич сказал: "Вы охраняете границу и воздушное пространство, патрулируете Балтийское море и постоянно поддерживаете меры внутренней безопасности. Вы заботитесь о мире не только в Латвии, но и в других частях мира. Все вы вместе создаёте непрерывную цепь обороны — от опытнейшего офицера и инструктора до юного яунсарга. Вы защищаете мир, рискуя своим здоровьем и жизнью".

Эдгар Ринкевич поблагодарил пограничников, пожарных, спасателей, полицейских и медиков. Президент отметил, что каждый из них защищает своих сограждан.

Президент Латвии поблагодарил командиров и солдат союзнических сил, сказав: "Спасибо вам за присутствие и за то, что вместе укрепляете безопасность Латвии и всего альянса НАТО!".

"Мы защитим все, что нам близко и дорого. Свою семью, свою страну, свою свободу и независимость. У нас всё получится, если мы будем действовать спокойно, ответственно, без паники, преувеличений и тревог, что будет, если будет. Будем держаться своей цели! С гордостью будем праздновать свободу Латвии! И с ответственностью продолжим её защищать!", — сказал Эдгар Ринкевич.

