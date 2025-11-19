Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
До 7.5 тысяч евро — в месяц! Стали известны депутаты-передовики по зарплатам

19 ноября, 2025 08:50

Новости Латвии

Согласно общедоступной информации, самые высокие зарплаты среди депутатов 14-го Сейма в октябре были у Дайги Миерини (Союз зеленых и крестьян, СЗК), которая занимает должность председателя Сейма, а также у Яниса Грасбергса и Райвиса Дзинтарса (оба - Национальное объединение).

В октябре Миериня получила 7636 евро, Грасбергс - 5458 евро, а Дзинтарс в октябре заработал в Сейме 5270 евро.

Депутат Аугустс Бригманис (СЗК) получил в октябре 5145 евро, Эдвард Смилтенс ("Объединенный список", ОС) - 5085 евро, Андрис Шуваев ("Прогрессивные") - 5079 евро, Янис Вуцанс (СЗК) - 5018 евро, Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") - 4949 евро и Агнесе Краста ("Новое Единство") - 4949 евро.

Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из государственного бюджета. Депутаты могут получать надбавки за должности в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2025 году составляет 4 330 евро до вычета налогов.

Парламентариям возмещаются расходы, понесенные в связи с выполнением их мандата. Им могут быть возмещены расходы на аренду жилья и транспортные расходы. Чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше размер компенсации.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

