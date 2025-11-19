До 7.5 тысяч евро — в месяц! Стали известны депутаты-передовики по зарплатам

В октябре Миериня получила 7636 евро, Грасбергс - 5458 евро, а Дзинтарс в октябре заработал в Сейме 5270 евро.

Депутат Аугустс Бригманис (СЗК) получил в октябре 5145 евро, Эдвард Смилтенс ("Объединенный список", ОС) - 5085 евро, Андрис Шуваев ("Прогрессивные") - 5079 евро, Янис Вуцанс (СЗК) - 5018 евро, Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") - 4949 евро и Агнесе Краста ("Новое Единство") - 4949 евро.

Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из государственного бюджета. Депутаты могут получать надбавки за должности в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2025 году составляет 4 330 евро до вычета налогов.

Парламентариям возмещаются расходы, понесенные в связи с выполнением их мандата. Им могут быть возмещены расходы на аренду жилья и транспортные расходы. Чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше размер компенсации.