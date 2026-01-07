Мало у нас самоубийств? Не видим связи? Розенвалдс об увольнении Дреймане

"Я верю, что в новых бюджетных условиях Дайлес театру действительно трудно с деньгами, но не верю, что это произошло так внезапно, что не было времени провести эти вынужденные изменения с достоинством. И это история также о том, что в Латвии люди часто живут одним днём. Ведь ещё долго придётся жить вместе в этом профессиональном мирке. Здесь и таким образом рождается вечная ненависть, обида, всё то, что так сильно разъедает латвийское общество.

И аналогично, как в стране в целом, вроде бы нужно экономить, в том числе сокращать штат, раз уж не хватает денег, но эта экономия в итоге проявляется только по отношению к тем, кто молча делал свою основную работу, а расходы на всевозможные советы, правления, руководство, внешние услуги и «экстры» даже увеличиваются. Уволить покорных, чтобы хватило денег на свою несоразмерно большую зарплату? Это может закончиться и «вилами», и «сжиганием усадеб»…

Разве у нас мало творческих личностей, доведённых до депрессии? А также выгоревших врачей, учителей, полицейских, простых повседневных работников? Как мотивировать себя работать, чувствовать себя оценённым, если в коллективе один получает почти 10 тысяч в месяц, а другим приходится тяжело бороться за 1–2 тысячи? Мало у нас самоубийств? Не видим связи?

Я не думаю, что у руководства Дайлес театра были моральные права действовать так, несправедливо, учитывая известные большие неудачи и чрезмерные расходы на некоторые спектакли или строительство. Нет, я не говорю, что нельзя ошибаться. Наоборот, я убеждён, что выдающиеся спектакли, как и инвестиции, могут появиться только если были пережиты и неудачи. Это скорее история о социальной ответственности, справедливости и морали.

Это не только проблема Дайлес театра. Это давняя несправедливость также в СМИ, вузах, медицине и во многих местах.

Почему вообще есть те, кто в штате, и те другие, кто на гонорарах или договорах с предприятием иногда работает больше, да ещё и получает больше?

И ещё. На отсталость Латвии сильно влияет трудовое законодательство, которое является особенно левым, в отличие от Силиконовой долины в США, где работодатель имеет право уволить без обсуждений, как мы видим в голливудских фильмах. Так хотелось бы изменений, чтобы латвийские предприниматели чувствовали себя свободнее, креативнее и с инициативой. Тем временем такие громкие и бравирующие увольнения в Дайлес театре — какложка дёгтя, мотивируют работников и их защитников ещё больше мобилизоваться и одновременно демотивируют предпринимателей нанимать людей в Латвии.

И наконец, это тоже проблема Латвии, что мы не умеем использовать подачи сверху. И в этот раз была возможность создать новую и устойчивую модель развития Дайлес театра, но вместо этого опять очередная токсичная каша…", - считает Розенвалдс.

Напомним, что недавно актриса театра "Дайлес" Лайла Дреймане записала эмоциональный пост о своем увольнении: "Зайдя в театр, я встретила коллегу, которая была в слезах. Она сказала, что из её отдела уволили 20 человек», — рассказывает Лелде. Почувствовав атмосферу, которая начала царить в театре, она направилась дальше к Ю. Жагарсу. На его столе лежали два листа бумаги и ручка, а на большом настенном экране — таблица Excel. «Тогда Юрис начал рассказывать, что сейчас ситуация такова: театру сократили государственные дотации, были большие расходы на недавние спектакли, которые, очевидно, не принесли ожидаемой прибыли, и поэтому сейчас происходит сокращение штата», — со слезами на глазах говорит актриса.

Сам театр комментирует ситуацию так:

"Уже в сентябре театр «Дайлес» получил указания от Министерства культуры о том, что государственная субсидия в этом году будет сокращена на 276 205 евро, с призывом самостоятельно найти решения для экономии средств и увеличения собственных доходов.

Театр отмечает, что государственная субсидия до сих пор не покрывала фонд заработной платы театра Dailes. Субсидия составляет 3 345 793 евро, в то время как только фонд заработной платы составляет 4 072 000 (без учета налоговых отчислений).

Остальные расходы, такие как создание и показ спектаклей, содержание здания, коммунальные платежи, другие налоговые платежи, театр покрывает из собственных доходов, которые составляют продажа билетов и аренда помещений. Пропорционально собственные доходы театра в прошлом году составили около 60% от общего бюджета театра, в следующем году планируется 65%, что, по крайней мере, за последнее десятилетие является самым высоким показателем для театра Dailes.

Получив известие о сокращении субсидий, был разработан план мероприятий, чтобы компенсировать недостаток государственного финансирования. Было принято решение сократить количество новых постановок в этом году, а также театр оценил количество сотрудников всех отделов, а также загрузку и эффективность каждого сотрудника.

Театр также оценил целесообразность участия в различных организациях и другие виды деятельности театра, которые не приносят прямой материальной выгоды. Таким образом, театр «Дайле» нашел возможности сократить нагрузку в финансовом отделе, администрации и художественном отделе, а также повысить эффективность работы отдельных отделов.

Например, будет ликвидировано 16 рабочих мест уборщиков. Оценив результаты тендера театра на уборку помещений (предложения в тендере подали шесть компаний), руководство театра пришло к выводу, что для уборки помещений выгоднее использовать услуги внешнего подрядчика, чем нанимать 16 уборщиков. Заключение договора с победителем тендера позволит сэкономить более 100 000 евро в год.

В рамках указанных структурных изменений ликвидируются три вакансии актеров и четыре должности актеров. Упразднение должностей актеров было осуществлено после оценки занятости актеров и спроса на их профессиональную деятельность в соответствии с утвержденными критериями оценки, которые гарантируют максимально равное и справедливое отношение ко всем.

Две самые уважаемые актрисы театра «Дайле» Ольга Дреге и Лидия Пупуре сами предложили продолжить работу в театре в качестве внештатных актрис, Мирдза Мартинсоне также в настоящее время рассматривает возможность перехода на внештатную работу. Все три блестящие актрисы продолжат играть в существующих спектаклях и участвовать в кастингах".