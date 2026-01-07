Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

Мало у нас самоубийств? Не видим связи? Розенвалдс об увольнении Дреймане

Редакция PRESS 7 января, 2026 17:00

Важно 0 комментариев

LETA

Публичное заявление актрисы Дайлес театра Лелде Дреймане о том, как директор театра Юрис Жагарс пытался её уволить, очень симптоматично, поэтому, воспользовавшись случаем, прокомментирую всё это шире, пишет на lasi.lv политолог Кристиан Розенвалдс.

"Я верю, что в новых бюджетных условиях Дайлес театру действительно трудно с деньгами, но не верю, что это произошло так внезапно, что не было времени провести эти вынужденные изменения с достоинством. И это история также о том, что в Латвии люди часто живут одним днём. Ведь ещё долго придётся жить вместе в этом профессиональном мирке. Здесь и таким образом рождается вечная ненависть, обида, всё то, что так сильно разъедает латвийское общество.

И аналогично, как в стране в целом, вроде бы нужно экономить, в том числе сокращать штат, раз уж не хватает денег, но эта экономия в итоге проявляется только по отношению к тем, кто молча делал свою основную работу, а расходы на всевозможные советы, правления, руководство, внешние услуги и «экстры» даже увеличиваются. Уволить покорных, чтобы хватило денег на свою несоразмерно большую зарплату? Это может закончиться и «вилами», и «сжиганием усадеб»…

Разве у нас мало творческих личностей, доведённых до депрессии? А также выгоревших врачей, учителей, полицейских, простых повседневных работников? Как мотивировать себя работать, чувствовать себя оценённым, если в коллективе один получает почти 10 тысяч в месяц, а другим приходится тяжело бороться за 1–2 тысячи? Мало у нас самоубийств? Не видим связи?

Я не думаю, что у руководства Дайлес театра были моральные права действовать так, несправедливо, учитывая известные большие неудачи и чрезмерные расходы на некоторые спектакли или строительство. Нет, я не говорю, что нельзя ошибаться. Наоборот, я убеждён, что выдающиеся спектакли, как и инвестиции, могут появиться только если были пережиты и неудачи. Это скорее история о социальной ответственности, справедливости и морали.

Это не только проблема Дайлес театра. Это давняя несправедливость также в СМИ, вузах, медицине и во многих местах.

Почему вообще есть те, кто в штате, и те другие, кто на гонорарах или договорах с предприятием иногда работает больше, да ещё и получает больше?

И ещё. На отсталость Латвии сильно влияет трудовое законодательство, которое является особенно левым, в отличие от Силиконовой долины в США, где работодатель имеет право уволить без обсуждений, как мы видим в голливудских фильмах. Так хотелось бы изменений, чтобы латвийские предприниматели чувствовали себя свободнее, креативнее и с инициативой. Тем временем такие громкие и бравирующие увольнения в Дайлес театре — какложка дёгтя, мотивируют работников и их защитников ещё больше мобилизоваться и одновременно демотивируют предпринимателей нанимать людей в Латвии.

И наконец, это тоже проблема Латвии, что мы не умеем использовать подачи сверху. И в этот раз была возможность создать новую и устойчивую модель развития Дайлес театра, но вместо этого опять очередная токсичная каша…", - считает Розенвалдс.

Напомним, что недавно актриса театра "Дайлес" Лайла Дреймане записала эмоциональный пост о своем увольнении: "Зайдя в театр, я встретила коллегу, которая была в слезах. Она сказала, что из её отдела уволили 20 человек», — рассказывает Лелде. Почувствовав атмосферу, которая начала царить в театре, она направилась дальше к Ю. Жагарсу. На его столе лежали два листа бумаги и ручка, а на большом настенном экране — таблица Excel. «Тогда Юрис начал рассказывать, что сейчас ситуация такова: театру сократили государственные дотации, были большие расходы на недавние спектакли, которые, очевидно, не принесли ожидаемой прибыли, и поэтому сейчас происходит сокращение штата», — со слезами на глазах говорит актриса.

Сам театр комментирует ситуацию так: 

"Уже в сентябре театр «Дайлес» получил указания от Министерства культуры о том, что государственная субсидия в этом году будет сокращена на 276 205 евро, с призывом самостоятельно найти решения для экономии средств и увеличения собственных доходов.

Театр отмечает, что государственная субсидия до сих пор не покрывала фонд заработной платы театра Dailes. Субсидия составляет 3 345 793 евро, в то время как только фонд заработной платы составляет 4 072 000 (без учета налоговых отчислений).

Остальные расходы, такие как создание и показ спектаклей, содержание здания, коммунальные платежи, другие налоговые платежи, театр покрывает из собственных доходов, которые составляют продажа билетов и аренда помещений. Пропорционально собственные доходы театра в прошлом году составили около 60% от общего бюджета театра, в следующем году планируется 65%, что, по крайней мере, за последнее десятилетие является самым высоким показателем для театра Dailes.

Получив известие о сокращении субсидий, был разработан план мероприятий, чтобы компенсировать недостаток государственного финансирования. Было принято решение сократить количество новых постановок в этом году, а также театр оценил количество сотрудников всех отделов, а также загрузку и эффективность каждого сотрудника.

Театр также оценил целесообразность участия в различных организациях и другие виды деятельности театра, которые не приносят прямой материальной выгоды. Таким образом, театр «Дайле» нашел возможности сократить нагрузку в финансовом отделе, администрации и художественном отделе, а также повысить эффективность работы отдельных отделов.

Например, будет ликвидировано 16 рабочих мест уборщиков. Оценив результаты тендера театра на уборку помещений (предложения в тендере подали шесть компаний), руководство театра пришло к выводу, что для уборки помещений выгоднее использовать услуги внешнего подрядчика, чем нанимать 16 уборщиков. Заключение договора с победителем тендера позволит сэкономить более 100 000 евро в год. 

В рамках указанных структурных изменений ликвидируются три вакансии актеров и четыре должности актеров. Упразднение должностей актеров было осуществлено после оценки занятости актеров и спроса на их профессиональную деятельность в соответствии с утвержденными критериями оценки, которые гарантируют максимально равное и справедливое отношение ко всем.

Две самые уважаемые актрисы театра «Дайле» Ольга Дреге и Лидия Пупуре сами предложили продолжить работу в театре в качестве внештатных актрис, Мирдза Мартинсоне также в настоящее время рассматривает возможность перехода на внештатную работу. Все три блестящие актрисы продолжат играть в существующих спектаклях и участвовать в кастингах".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли
Важно

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Латышские СМИ

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Важно

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Читать

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

Читать