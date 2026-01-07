Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Шпионаж в пользу России»: 8 лет бывшему офицеру

7 января, 2026

0 комментариев

Рижский окружной суд оставил в силе приговор первой инстанции 72-летнему гражданину России, бывшему офицеру советской армии, обвиняемому в шпионаже в пользу РФ. Ему назначены 8 лет лишения свободы и пробационный надзор на два года, выяснило агентство LETA.

Полный текст решения суд планирует подготовить к 20 января. После этого у сторон будет 10 рабочих дней, чтобы обжаловать постановление в кассационном порядке.

По версии обвинения, мужчина собирал публично доступную информацию о политических процессах в Латвии, а также о критической инфраструктуре и военных объектах в районе Рижского аэропорта. Речь шла, в частности, о происходящем в аэропорту, ремонтных работах на его территории, строительстве ангаров, а также о наблюдении за местностью в районе 17-го батальона Земессардзе.

Полученные сведения, как утверждает обвинение, он передавал представителю российской разведки, лично выезжая в Калининград. Точный объем переданной информации установить было сложно, поскольку, по данным следствия, это происходило длительное время.

Кроме того, в гараже у обвиняемого нашли взрывчатые вещества - брикет гексогена массой 975 граммов и четыре брикета тротила общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов. Прокурор в прениях просил назначить именно 8 лет тюрьмы и 2 года надзора - суд этот срок и утвердил.

Служба госбезопасности Латвии (VDD) задержала гражданина РФ 20 декабря 2023 года, уголовный процесс был начат 18 декабря. Следственные действия прошли на пяти объектах в Риге и ее окрестностях, а в мае 2024 года дело передали для предъявления обвинения. В последние годы латвийские суды рассматривали и другие дела VDD о шпионаже в пользу России и Белоруссии.

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

