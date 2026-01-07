«Шпионаж в пользу России»: 8 лет бывшему офицеру

Полный текст решения суд планирует подготовить к 20 января. После этого у сторон будет 10 рабочих дней, чтобы обжаловать постановление в кассационном порядке.

По версии обвинения, мужчина собирал публично доступную информацию о политических процессах в Латвии, а также о критической инфраструктуре и военных объектах в районе Рижского аэропорта. Речь шла, в частности, о происходящем в аэропорту, ремонтных работах на его территории, строительстве ангаров, а также о наблюдении за местностью в районе 17-го батальона Земессардзе.

Полученные сведения, как утверждает обвинение, он передавал представителю российской разведки, лично выезжая в Калининград. Точный объем переданной информации установить было сложно, поскольку, по данным следствия, это происходило длительное время.

Кроме того, в гараже у обвиняемого нашли взрывчатые вещества - брикет гексогена массой 975 граммов и четыре брикета тротила общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов. Прокурор в прениях просил назначить именно 8 лет тюрьмы и 2 года надзора - суд этот срок и утвердил.

Служба госбезопасности Латвии (VDD) задержала гражданина РФ 20 декабря 2023 года, уголовный процесс был начат 18 декабря. Следственные действия прошли на пяти объектах в Риге и ее окрестностях, а в мае 2024 года дело передали для предъявления обвинения. В последние годы латвийские суды рассматривали и другие дела VDD о шпионаже в пользу России и Белоруссии.