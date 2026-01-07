Полиция Кекавы ловит дрифтеров на скользких дорогах (видео)

Один из свежих эпизодов произошёл в Кекавском крае. В начале года водитель BMW намеренно вошёл в занос на круговом перекрёстке ровно в тот момент, когда на кольцо заехал оперативный транспорт муниципальной полиции. Итог предсказуемый: нарушителю придётся на время убрать права «на полку». До этого случая у него уже было накоплено девять штрафных пунктов.

Правоохранители напоминают: умышленный занос на дорогах общего пользования и в других местах, где возможно движение, квалифицируется как агрессивное вождение. За это предусмотрен штраф от 70 до 280 евро.