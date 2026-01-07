airBaltic отменил 36 рейсов в Амстердам из за непогоды. Схипхол не справляется

По его словам, ситуация в амстердамском аэропорту остается сложной: снеговая уборка, обледенение, дефицит стоянок и ограничения по ночным полетам снизили пропускную способность и нарушили процессы обслуживания. В результате массовые задержки и отмены затронули и рейсы airBaltic.

Зилбертс отметил, что в последние дни средняя ожидаемая задержка рейсов на этом направлении превышает четыре часа. Такие сдвиги цепляют ограничения по рабочему времени экипажей: если ожидание затягивается, экипаж по требованиям авиационной безопасности больше не может выполнять полет, и рейс приходится отменять.

Чтобы уменьшить последствия для пассажиров, airBaltic предлагает альтернативные маршруты, перенос на другие рейсы, а в отдельных случаях комбинированные решения с наземным транспортом через другие европейские города. Если прогнозируемая задержка превышает 90 минут и улучшения погоды не ожидается, посадку не начинают, чтобы избежать длительного ожидания в самолете.

По данным Рижского аэропорта, в среду до второй половины дня были отменены два рейса по маршруту Рига Амстердам. В компании также подчеркнули, что непогода влияет и на другие европейские узлы: в Париже введены ограничения на прилеты, а в Брюсселе действует регулирование движения из за снега, обледенения и плохой видимости.