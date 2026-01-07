Подорожает ли у нас электричество? В Эстонии сломалась сланцевая электростанция

Владелец станции, концерн Eesti Energia, заявил, что точная причина поломки пока не установлена. По предварительной оценке, неисправность связана с теплообменником. Станцию остановят в четверг, чтобы охладить котел и провести более детальную проверку, сообщил председатель правления Enefit Power Райне Пайо.

По его словам, после проверки станет ясно, что именно вышло из строя и сколько времени займет ремонт. Предварительная оценка по срокам ремонта - около двух недель.

Eesti Energia не ожидает заметного роста цен на электроэнергию на бирже Nord Pool из за остановки Аувере. В компании объясняют это тем, что при текущей конъюнктуре цену формируют более дорогие станции на ископаемом топливе, поэтому влияние ремонта будет ограниченным. Также отмечается, что мощности Аувере невелики по сравнению с потребностями региона, а у Enefit Power есть управляемые мощности, чтобы закрыть дефицит. Совместно с подразделением Enefit концерна Eesti Energia компания располагает около 1,5 ГВт ресурсов для участия в балансировочных рынках.

Электростанция Аувере принадлежит Eesti Energia с середины 2018 года. Проектная надежность станции составляет 92%.