«Согласие» хочет вернуться в Сейм. И нашло себе пару

Председатель «Согласия» Янис Урбанович говорит, что стране не хватает «конструктивного и последовательного голоса», который бы звал к сотрудничеству всех граждан.

«Мир живет во времена больших геополитических потрясений, и только сплоченный, участвующий народ сможет успешно пройти этот трудный период».

В программе объединения заявлены демография, предпринимательство, региональная политика, социальные вопросы и образование. При этом ключевыми инструментами развития Урбанович называет смену избирательной системы и формирование единого общества.

«Мы выступаем за четкую мажоритарную систему: один округ, один мандат».



По его словам, действующая пропорциональная модель, где депутат после избрания действует автономно и фактически не подотчетен избирателю, культивирует уход от политической ответственности и подпитывает стагнацию. Объединение обещает оставаться открытой платформой для других политических сил и приглашает к дискуссии о реформах.

Как следует из сообщения в официальном издании Latvijas Vēstnesis, в правлении «Центра согласия» произошли изменения: из него выведены Валерий Агешин и Артур Рубикс, а назначены Игорь Мельников, Гунта Шагбазяна и Янис Урбанович. Кроме того, из объединения вышла Латвийская социалистическая партия, поскольку, как пояснил Урбанович, стороны по-разному смотрят на войну в Украине и происходящее в мире.