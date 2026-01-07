Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зубы как индикатор жизни: японские учёные нашли связь состояния зубов с риском смерти

Редакция PRESS 7 января, 2026 16:06

Азбука здоровья 0 комментариев

Состояние зубов у пожилых людей может быть надёжным индикатором общего состояния здоровья и даже риска смерти. К такому выводу пришли японские исследователи, проанализировав данные сотен тысяч человек старше 75 лет.

Команда учёных из Osaka Metropolitan University изучила результаты стоматологических осмотров 190 тысяч жителей префектуры Осака за 2018–2020 годы. Анализ показал: чем больше у человека здоровых или пролеченных зубов, тем ниже риск смерти от любых причин. У пожилых людей, у которых не осталось ни одного зуба, риск смертности оказался примерно в 1,7 раза выше, чем у тех, у кого сохранился 21 зуб и более.

Исследователи считают, что ключевую роль играют не только сами зубы, но и их состояние. Нелеченый кариес ухудшает способность жевать, влияет на питание и может поддерживать хроническое воспаление в организме, что со временем отражается на общем здоровье.

Интересно, что самым точным показателем оказался подсчёт именно здоровых и пролеченных зубов — он лучше предсказывал риск смертности, чем общее число зубов или количество только полностью здоровых.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Oral Health и стали частью масштабного анализа реальных медицинских данных, включая стоматологические осмотры и записи о долгосрочном уходе за пожилыми людьми.

Работа также подтверждает актуальность японской программы 8020, запущенной ещё в 1989 году. Её цель​_ — сохранить не менее 20 собственных зубов к 80 годам. Сегодня этого удаётся достичь более чем 60 процентам пожилых японцев — против примерно 10 процентов в начале кампании.

Параллельно учёные из Institute of Science Tokyo изучили так называемую «оральную хрупкость» — снижение функций полости рта, включая проблемы с жеванием, глотанием и речью. Анализ данных более 11 тысяч человек показал: такие нарушения связаны с более высоким риском инвалидности, сокращением здоровой продолжительности жизни и повышенной смертностью.

Вывод обоих исследований звучит неожиданно просто: здоровье рта у пожилых людей — это не вопрос комфорта или эстетики, а важный маркер общего состояния организма. Регулярные визиты к стоматологу и своевременное лечение могут быть напрямую связаны с более долгой и здоровой жизнью.

