Зубы как индикатор жизни: японские учёные нашли связь состояния зубов с риском смерти

Команда учёных из Osaka Metropolitan University изучила результаты стоматологических осмотров 190 тысяч жителей префектуры Осака за 2018–2020 годы. Анализ показал: чем больше у человека здоровых или пролеченных зубов, тем ниже риск смерти от любых причин. У пожилых людей, у которых не осталось ни одного зуба, риск смертности оказался примерно в 1,7 раза выше, чем у тех, у кого сохранился 21 зуб и более.

Исследователи считают, что ключевую роль играют не только сами зубы, но и их состояние. Нелеченый кариес ухудшает способность жевать, влияет на питание и может поддерживать хроническое воспаление в организме, что со временем отражается на общем здоровье.

Интересно, что самым точным показателем оказался подсчёт именно здоровых и пролеченных зубов — он лучше предсказывал риск смертности, чем общее число зубов или количество только полностью здоровых.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Oral Health и стали частью масштабного анализа реальных медицинских данных, включая стоматологические осмотры и записи о долгосрочном уходе за пожилыми людьми.

Работа также подтверждает актуальность японской программы 8020, запущенной ещё в 1989 году. Её цель​_ — сохранить не менее 20 собственных зубов к 80 годам. Сегодня этого удаётся достичь более чем 60 процентам пожилых японцев — против примерно 10 процентов в начале кампании.

Параллельно учёные из Institute of Science Tokyo изучили так называемую «оральную хрупкость» — снижение функций полости рта, включая проблемы с жеванием, глотанием и речью. Анализ данных более 11 тысяч человек показал: такие нарушения связаны с более высоким риском инвалидности, сокращением здоровой продолжительности жизни и повышенной смертностью.

Вывод обоих исследований звучит неожиданно просто: здоровье рта у пожилых людей — это не вопрос комфорта или эстетики, а важный маркер общего состояния организма. Регулярные визиты к стоматологу и своевременное лечение могут быть напрямую связаны с более долгой и здоровой жизнью.