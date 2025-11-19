Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Председатель правления «Rīgas siltums» отметил, что в настоящее время около 70% тепловой энергии для города Риги производится из природного газа и единственный способ ограничить рост тарифов — диверсификация топливных ресурсов.

По словам Калниньша, именно такая диверсификация топливных ресурсов позволила «Rīgas siltums» удерживать тариф «в разумных пределах».

Калниньш отметил, что тариф на тепло для «Rīgas siltums» с 2018 года вырос на 84%, однако за это время цена природного газа на бирже выросла примерно в 2,5 раза, а цена квот на выбросы CO2 на бирже выросла почти в три раза. В свою очередь, ресурсом, цена которого выросла меньше всего, стала биомасса — её стоимость увеличилась на 25%.

Он также отметил, что стоимость собственной энергии существенно не выросла, как и независимые затраты. Поэтому самое главное – это рост стоимости покупного тепла, что было вызвано ростом квот на природный газ и выбросы CO2.

«Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что «Rīgas siltums» удалось эффективно сбалансировать рост тарифов и обеспечить их пропорциональное увеличение», – сказал Калниньш.

Говоря о том, как «Rīgas siltums» удалось снизить очередной рост тарифов с изначально запланированных чуть более 20% до 11,9%, Калниньш пояснил, что это стало возможным благодаря активному и успешному сотрудничеству всех заинтересованных сторон, включая Министерство экономики, Рижскую думу, Совет по конкуренции, Комиссию по регулированию общественных услуг, AS «Latvenergo», совет и правление «Rīgas siltums», а также независимых производителей тепловой энергии.

«Многие говорят, что мы могли бы решить эту проблему эффективно и быстро сами, но с этим трудно согласиться, поскольку для этого требовалось быстрое вмешательство и быстрое сотрудничество всех этих сторон», — сказал Калниньш.

Он добавил, что, например, с Latvenergo достигнута договорённость о том, что в самое холодное время года, начиная с 15 ноября, в течение четырёх месяцев, когда потребление энергии достигает максимума, будет предоставляться фиксированная доля мощности в размере 120 мегаватт (МВт) по сниженной фиксированной ежемесячной цене, которая ниже тарифа, утверждённого регулятором.

Также достигнута договорённость с независимыми производителями тепловой энергии о независимой добровольной доле мощности, цена которой значительно снижена — 45 евро за мегаватт-час (МВт·ч).

«Может показаться, что был выставлен необоснованный и непросчитанный тариф, который затем легко снизили. Вовсе нет! Это была тяжёлая работа, в которой участвовало много сторон», — сказал Калниньш.

Он отметил, что работа над рыночной моделью для следующего отопительного сезона уже началась, что способствует открытому и понятному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, а также ведется поиск долгосрочных решений для содействия диверсификации, безопасности и устойчивой рыночной модели системы централизованного теплоснабжения.

«В настоящее время мы сосредоточены на совершенствовании модели рынка тепловой энергии, чтобы сделать её максимально эффективной и снизить стоимость закупаемой тепловой энергии. Мы видим возможности, будем продолжать развивать и совершенствовать рынок, а также видим потенциал для сохранения тарифа на прежнем уровне или его снижения. Мы уже работаем в этом направлении и начали разрабатывать устойчивую модель рынка», — сказал Калниньш.

Он также отметил, что второе направление — повышение эффективности «Rīgas siltums», а третье — капиталовложения для обеспечения стабильности тарифа в долгосрочной перспективе и избежания непредвиденных повышений.

«Конечно, внешние факторы всегда необходимо учитывать, поскольку колебания цен на энергоносители — это то, на что мы не можем повлиять. Это может привести к росту тарифов», — сказал Калниньш.

Он заявил, что компания работает над новой моделью рынка, в том числе оценивает возможность изменения тарифа как можно чаще в случае рыночных колебаний, что позволит избежать формирования непредвиденной составляющей доходов или расходов.