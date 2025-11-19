Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

© LETA 19 ноября, 2025 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Председатель правления «Rīgas siltums» отметил, что в настоящее время около 70% тепловой энергии для города Риги производится из природного газа и единственный способ ограничить рост тарифов — диверсификация топливных ресурсов.

По словам Калниньша, именно такая диверсификация топливных ресурсов позволила «Rīgas siltums» удерживать тариф «в разумных пределах».

Калниньш отметил, что тариф на тепло для «Rīgas siltums» с 2018 года вырос на 84%, однако за это время цена природного газа на бирже выросла примерно в 2,5 раза, а цена квот на выбросы CO2 на бирже выросла почти в три раза. В свою очередь, ресурсом, цена которого выросла меньше всего, стала биомасса — её стоимость увеличилась на 25%.

Он также отметил, что стоимость собственной энергии существенно не выросла, как и независимые затраты. Поэтому самое главное – это рост стоимости покупного тепла, что было вызвано ростом квот на природный газ и выбросы CO2.

«Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что «Rīgas siltums» удалось эффективно сбалансировать рост тарифов и обеспечить их пропорциональное увеличение», – сказал Калниньш.

Говоря о том, как «Rīgas siltums» удалось снизить очередной рост тарифов с изначально запланированных чуть более 20% до 11,9%, Калниньш пояснил, что это стало возможным благодаря активному и успешному сотрудничеству всех заинтересованных сторон, включая Министерство экономики, Рижскую думу, Совет по конкуренции, Комиссию по регулированию общественных услуг, AS «Latvenergo», совет и правление «Rīgas siltums», а также независимых производителей тепловой энергии.

«Многие говорят, что мы могли бы решить эту проблему эффективно и быстро сами, но с этим трудно согласиться, поскольку для этого требовалось быстрое вмешательство и быстрое сотрудничество всех этих сторон», — сказал Калниньш.

Он добавил, что, например, с Latvenergo достигнута договорённость о том, что в самое холодное время года, начиная с 15 ноября, в течение четырёх месяцев, когда потребление энергии достигает максимума, будет предоставляться фиксированная доля мощности в размере 120 мегаватт (МВт) по сниженной фиксированной ежемесячной цене, которая ниже тарифа, утверждённого регулятором.

Также достигнута договорённость с независимыми производителями тепловой энергии о независимой добровольной доле мощности, цена которой значительно снижена — 45 евро за мегаватт-час (МВт·ч).

«Может показаться, что был выставлен необоснованный и непросчитанный тариф, который затем легко снизили. Вовсе нет! Это была тяжёлая работа, в которой участвовало много сторон», — сказал Калниньш.

Он отметил, что работа над рыночной моделью для следующего отопительного сезона уже началась, что способствует открытому и понятному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, а также ведется поиск долгосрочных решений для содействия диверсификации, безопасности и устойчивой рыночной модели системы централизованного теплоснабжения.

«В настоящее время мы сосредоточены на совершенствовании модели рынка тепловой энергии, чтобы сделать её максимально эффективной и снизить стоимость закупаемой тепловой энергии. Мы видим возможности, будем продолжать развивать и совершенствовать рынок, а также видим потенциал для сохранения тарифа на прежнем уровне или его снижения. Мы уже работаем в этом направлении и начали разрабатывать устойчивую модель рынка», — сказал Калниньш.

Он также отметил, что второе направление — повышение эффективности «Rīgas siltums», а третье — капиталовложения для обеспечения стабильности тарифа в долгосрочной перспективе и избежания непредвиденных повышений.

«Конечно, внешние факторы всегда необходимо учитывать, поскольку колебания цен на энергоносители — это то, на что мы не можем повлиять. Это может привести к росту тарифов», — сказал Калниньш.

Он заявил, что компания работает над новой моделью рынка, в том числе оценивает возможность изменения тарифа как можно чаще в случае рыночных колебаний, что позволит избежать формирования непредвиденной составляющей доходов или расходов.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

