Китайские шпионы идут…в интернет

19 ноября, 2025

Британская MI5 снова напомнила  депутатам: будьте осторожны, особенно в интернете. По данным спецслужб, китайские агенты пытаются выходить на политиков через LinkedIn, сайты знакомств и даже агентства по подбору домработниц. В двадцать первом веке шпионы, похоже, тоже предпочитают онлайн.

Информацию парламентариям передали спикеры обеих палат — Линдси Хойл и Джон Макфолл. Хойл объяснил, что за активностью стоит Министерство госбезопасности Китая. Его представители, по словам MI5, «активно общаются с нашим сообществом» и пытаются налаживать связи, собирая полезные данные.

Разведка уверяет: попытки не разовые и не случайные. Китайские «рекрутеры» интересуются не только депутатами, но и экономистами, сотрудниками аналитических центров, консультантами и чиновниками. В предупреждении даже названы две женщины, которым якобы поручили вести «поиск контактов» через профессиональные сети.

Глава MI5 Кен МакКаллум уже говорил раньше, что китайская активность ощущается «каждый день». Поэтому Лондон планирует ужесточить правила финансирования кампаний, провести для партий дополнительные уроки по безопасности и обновить системы шифрования, чтобы парламентские разговоры не слушал никто лишний.

Получается почти комичная картина: с одной стороны — серьёзные спецслужбы, с другой — профили в LinkedIn. Но эпоха такая: теперь шпионские игры начинаются с обычного «Хотите добавить в контакты?».

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?
После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!
Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

