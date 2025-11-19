Китайские шпионы идут…в интернет

Информацию парламентариям передали спикеры обеих палат — Линдси Хойл и Джон Макфолл. Хойл объяснил, что за активностью стоит Министерство госбезопасности Китая. Его представители, по словам MI5, «активно общаются с нашим сообществом» и пытаются налаживать связи, собирая полезные данные.

Разведка уверяет: попытки не разовые и не случайные. Китайские «рекрутеры» интересуются не только депутатами, но и экономистами, сотрудниками аналитических центров, консультантами и чиновниками. В предупреждении даже названы две женщины, которым якобы поручили вести «поиск контактов» через профессиональные сети.

Глава MI5 Кен МакКаллум уже говорил раньше, что китайская активность ощущается «каждый день». Поэтому Лондон планирует ужесточить правила финансирования кампаний, провести для партий дополнительные уроки по безопасности и обновить системы шифрования, чтобы парламентские разговоры не слушал никто лишний.

Получается почти комичная картина: с одной стороны — серьёзные спецслужбы, с другой — профили в LinkedIn. Но эпоха такая: теперь шпионские игры начинаются с обычного «Хотите добавить в контакты?».