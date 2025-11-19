Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Примерно к 45 годам большинство людей завершает то, что можно назвать «обязательной жизненной программой». У каждого она своя, но обычно включает образование, карьеру, создание семьи, покупку жилья, воспитание детей, накопление определенного социального и материального капитала.

Раньше на этом этапе жизнь становилась более размеренной. Дети взрослели — женщины рожали раньше, и после 45 лет человек постепенно вступал в «период дожития», когда можно было спокойно готовиться к пенсии.

«А в современной жизни это не так! Современный человек в 45 или 50 лет стоит перед вопросом: “В чем моя произвольная жизненная программа?” Увеличилась продолжительность жизни, исчезла предсказуемость карьерных траекторий, появились новые технологии и возможности. В то же время пенсия не кажется близкой — а иногда и вовсе не обеспечивает привычного уровня жизни. Поэтому приходится искать новые смыслы и цели»...

«При этом просто уйти в возраст дожития многие из нас не могут в силу обстоятельств и не хотят психологически. Люди чувствуют себя полными сил, и им хочется себя получше реализовать не только в обязательной программе. Да и обязательства не пускают отойти от дел».

Понятие «кризиса среднего возраста» остается актуальным, но сегодня наполняется иным содержанием, говорит психолог...Люди второго жизненного этапа все чаще выбирают проекты, соответствующие их ценностям. Появляется больше требований к значимости. Все меньше желающих работать только ради денег — важнее ощущать смысл и пользу. В этом смысле кризис среднего возраста — до сих пор существующая реальность, просто с немного другим наполнением.

Не терять себя между детьми и родителями

Поколение «сэндвич» действительно оказывается зажатым между заботой о младших и старших...Чтобы не раствориться в этих опекающих ролях, важно выстроить прочную личную «базу». Она состоит из трех элементов: здоровья, финансовой стабильности и эмоционального ресурса.

Первое — здоровье. После 40 лет это уже не роскошь, а основа благополучия всей семьи. Регулярные медицинские обследования, физическая активность, достаточный сон и сбалансированное питание должны стать нормой: «Если со мной что-то случится — ни детям, ни родителям это не принесет пользы».

Второе — финансовая подушка. Люди поколения «сэндвич» выросли в эпоху, когда не было привычки формировать накопления. Однако даже небольшие резервы снижают тревожность и дают чувство контроля над жизнью. «Даже если приходится буквально “выстригать” сбережения из семейного бюджета — это стоит делать. Финансовое спокойствие — важная часть психологического здоровья».

Третье — эмоциональный ресурс. Чтобы не выгореть, важно оставлять время для себя: заниматься спортом, гулять, развивать хобби, участвовать в волонтерских проектах, обращаться к психологу. Все, что помогает сохранять внутреннее равновесие и энергию — ваша личная инвестиция в устойчивость.

...Один из частых страхов поколения «сэндвич» — что рынок труда не готов принимать сотрудников старше пятидесяти. Психолог уверена: это заблуждение.

«Деньги в бизнесе до сих пор держат люди старших возрастов. Они же часто принимают решения о найме и хорошо понимают ценность опыта». Кроме того, меняется сама структура занятости: появляются гибридные формы, частичная «удаленка», отдельные проекты. Все это открывает новые возможности для тех, кто хочет оставаться активным.

Психолог советует критически пересмотреть убеждение «меня никто не возьмет». Ограничения, даже если они существуют статистически, сильнее всего действуют, когда человек верит в них сам.

Гораздо эффективнее смотреть шире: рассматривать смежные профессии, консультирование, преподавание, менторство. Особенно востребован опыт — передача знаний и обучение молодых специалистов: «Преподавание — одна из самых устойчивых к эйджизму сфер».

Поколение «сэндвич» — это не диагноз и не ограничение. Это возможность пересмотреть приоритеты и построить новую, осмысленную траекторию жизни.