Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

© Lsm.lv 19 ноября, 2025 09:27

Важно 0 комментариев

Людей в возрасте от 40 до 60 лет принято относить к так называемому поколению «сэндвич»: они зачастую одновременно заботятся и о своих еще не самостоятельных детях и о стареющих родителях. Конечно, это негативно сказывается и на их карьере, ведь они вынуждены подстраиваться под обстоятельства, ограничивать свои профессиональные амбиции. Но необходимо искать баланс между долгом перед близкими и самореализацией, рассказала психолог Ирина Безменова, пишет rus.lsm.lv.

Примерно к 45 годам большинство людей завершает то, что можно назвать «обязательной жизненной программой». У каждого она своя, но обычно включает образование, карьеру, создание семьи, покупку жилья, воспитание детей, накопление определенного социального и материального капитала.

Раньше на этом этапе жизнь становилась более размеренной. Дети взрослели — женщины рожали раньше, и после 45 лет человек постепенно вступал в «период дожития», когда можно было спокойно готовиться к пенсии.

«А в современной жизни это не так! Современный человек в 45 или 50 лет стоит перед вопросом: “В чем моя произвольная жизненная программа?” Увеличилась продолжительность жизни, исчезла предсказуемость карьерных траекторий, появились новые технологии и возможности. В то же время пенсия не кажется близкой — а иногда и вовсе не обеспечивает привычного уровня жизни. Поэтому приходится искать новые смыслы и цели»...

«При этом просто уйти в возраст дожития многие из нас не могут в силу обстоятельств и не хотят психологически. Люди чувствуют себя полными сил, и им хочется себя получше реализовать не только в обязательной программе. Да и обязательства не пускают отойти от дел».

Понятие «кризиса среднего возраста» остается актуальным, но сегодня наполняется иным содержанием, говорит психолог...Люди второго жизненного этапа все чаще выбирают проекты, соответствующие их ценностям. Появляется больше требований к значимости. Все меньше желающих работать только ради денег — важнее ощущать смысл и пользу. В этом смысле кризис среднего возраста — до сих пор существующая реальность, просто с немного другим наполнением.

Не терять себя между детьми и родителями

Поколение «сэндвич» действительно оказывается зажатым между заботой о младших и старших...Чтобы не раствориться в этих опекающих ролях, важно выстроить прочную личную «базу». Она состоит из трех элементов: здоровья, финансовой стабильности и эмоционального ресурса.

Первое — здоровье. После 40 лет это уже не роскошь, а основа благополучия всей семьи. Регулярные медицинские обследования, физическая активность, достаточный сон и сбалансированное питание должны стать нормой: «Если со мной что-то случится — ни детям, ни родителям это не принесет пользы».

Второе — финансовая подушка. Люди поколения «сэндвич» выросли в эпоху, когда не было привычки формировать накопления. Однако даже небольшие резервы снижают тревожность и дают чувство контроля над жизнью. «Даже если приходится буквально “выстригать” сбережения из семейного бюджета — это стоит делать. Финансовое спокойствие — важная часть психологического здоровья».

Третье — эмоциональный ресурс. Чтобы не выгореть, важно оставлять время для себя: заниматься спортом, гулять, развивать хобби, участвовать в волонтерских проектах, обращаться к психологу. Все, что помогает сохранять внутреннее равновесие и энергию — ваша личная инвестиция в устойчивость.

...Один из частых страхов поколения «сэндвич» — что рынок труда не готов принимать сотрудников старше пятидесяти. Психолог уверена: это заблуждение.

«Деньги в бизнесе до сих пор держат люди старших возрастов. Они же часто принимают решения о найме и хорошо понимают ценность опыта». Кроме того, меняется сама структура занятости: появляются гибридные формы, частичная «удаленка», отдельные проекты. Все это открывает новые возможности для тех, кто хочет оставаться активным.

Психолог советует критически пересмотреть убеждение «меня никто не возьмет». Ограничения, даже если они существуют статистически, сильнее всего действуют, когда человек верит в них сам.

Гораздо эффективнее смотреть шире: рассматривать смежные профессии, консультирование, преподавание, менторство. Особенно востребован опыт — передача знаний и обучение молодых специалистов: «Преподавание — одна из самых устойчивых к эйджизму сфер».

Поколение «сэндвич» — это не диагноз и не ограничение. Это возможность пересмотреть приоритеты и построить новую, осмысленную траекторию жизни.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя
Важно

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!
Важно

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?
Важно

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 19.11.2025
Латвия: до Тарту недалеко — экспресс-поезд начнет курсировать в этом году
Sfera.lv 3 часа назад
Писториус: Балтийское море — арена конфронтации
Sfera.lv 6 часов назад
Румыния: парламенту надо платить
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: страх перед криптой
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: лидеры по накруткам
Sfera.lv 8 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 13 часов назад
Экспресс Тарту-Рига могут запустить уже в декабре
Bitnews.lv 13 часов назад

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать