С каждым годом всё больше работодателей покупают страхование здоровья своим работникам

Главная причина этого - длинные очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами, что вынуждает людей обращаться в частные медицинские учреждения.

Как заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс, в настоящее время страхование здоровья занимает 23% от общего рынка страхования, а общая стоимость полисов достигла 185 миллионов евро.

"Компания хочет купить хороший полис по максимально конкурентоспособной цене, а страховщик - получить нормальную прибыль; с другой стороны, клиент хочет платить меньше, а медицинское учреждение, соответственно, заработать немного больше. В общем, эти жернова перемалывают страховщика с обеих сторон", - сказал Абашинс.

Количество полисов и страховых премий растёт, но размер выплачиваемых компенсаций растёт ещё быстрее, сказала представитель страховой компании "Balta" Сандра Пиеткевича.

Она объяснила, что существует несколько причин роста цен на медицинские полисы.

"Во-первых, несоразмерно высокий спрос, а именно направления от семейных врачей к специалистам, а также самостоятельные обращения пациентов, поскольку люди могут обращаться к специалистам и самостоятельно. И на фоне этого высокого спроса наблюдается нехватка специалистов. В таких условиях, когда спрос превышает предложение, создаются прекрасные условия для роста зарплатных амбиций врачей, что в настоящее время является основным двигателем роста затрат. Во-вторых, это чрезвычайно широкий спектр обследований, назначаемых уже при первом обращении, и, в-третьих, снижение доступности финансируемых государством услуг", - пояснила представитель "Balta".

