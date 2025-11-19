Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С каждым годом всё больше работодателей покупают страхование здоровья своим работникам

19 ноября, 2025 10:26

Бизнес 0 комментариев

Если раньше полис страхования здоровья был особым бонусом, который работодатель предоставлял своим сотрудникам, то теперь он стал обязательным условием. Медицинское страхование - самый популярный и быстрорастущий вид страхования в Латвии, и количество полисов растёт последние 10-15 лет.

Главная причина этого - длинные очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами, что вынуждает людей обращаться в частные медицинские учреждения.

Как заявил президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс, в настоящее время страхование здоровья занимает 23% от общего рынка страхования, а общая стоимость полисов достигла 185 миллионов евро.

"Компания хочет купить хороший полис по максимально конкурентоспособной цене, а страховщик - получить нормальную прибыль; с другой стороны, клиент хочет платить меньше, а медицинское учреждение, соответственно, заработать немного больше. В общем, эти жернова перемалывают страховщика с обеих сторон", - сказал Абашинс.

Количество полисов и страховых премий растёт, но размер выплачиваемых компенсаций растёт ещё быстрее, сказала представитель страховой компании "Balta" Сандра Пиеткевича.

Она объяснила, что существует несколько причин роста цен на медицинские полисы.

"Во-первых, несоразмерно высокий спрос, а именно направления от семейных врачей к специалистам, а также самостоятельные обращения пациентов, поскольку люди могут обращаться к специалистам и самостоятельно. И на фоне этого высокого спроса наблюдается нехватка специалистов. В таких условиях, когда спрос превышает предложение, создаются прекрасные условия для роста зарплатных амбиций врачей, что в настоящее время является основным двигателем роста затрат. Во-вторых, это чрезвычайно широкий спектр обследований, назначаемых уже при первом обращении, и, в-третьих, снижение доступности финансируемых государством услуг", - пояснила представитель "Balta".



Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

