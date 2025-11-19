Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снегопады, дожди, гололёд: до конца месяца погода не изменится

19 ноября, 2025 11:27

Новости Латвии

На этой и следующей неделе температура воздуха в Латвии существенно не повысится, местами ожидаются дожди и снегопады, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднесуточная температура воздуха в стране пока остается положительной, однако на наблюдательных станциях Алуксне, Гулбене и Зосени она отрицательная с 15 ноября. Если в среду средняя температура также будет ниже нуля — уже пятый день подряд — это будет означать, что на этих станциях началась метеорологическая зима.

Во второй половине недели количество осадков уменьшится, возможны временами дождь со снегом, небо местами прояснится. В выходные при слабом ветре и рассеивании облачности температура воздуха ночью местами опустится до -5 градусов, максимальная температура на большей части территории страны не превысит +4 градусов.

Температура воздуха на следующей неделе существенно не изменится. Ожидаются временами осадки, помимо снега и дождя, возможен мокрый снег или гололед.

По текущим прогнозам, в начале декабря возможны легкие или умеренные заморозки.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

12:06

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

12:01

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

12:00

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

11:58

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

11:56

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

11:54

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

11:50

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

