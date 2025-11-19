Снегопады, дожди, гололёд: до конца месяца погода не изменится

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднесуточная температура воздуха в стране пока остается положительной, однако на наблюдательных станциях Алуксне, Гулбене и Зосени она отрицательная с 15 ноября. Если в среду средняя температура также будет ниже нуля — уже пятый день подряд — это будет означать, что на этих станциях началась метеорологическая зима.

Во второй половине недели количество осадков уменьшится, возможны временами дождь со снегом, небо местами прояснится. В выходные при слабом ветре и рассеивании облачности температура воздуха ночью местами опустится до -5 градусов, максимальная температура на большей части территории страны не превысит +4 градусов.

Температура воздуха на следующей неделе существенно не изменится. Ожидаются временами осадки, помимо снега и дождя, возможен мокрый снег или гололед.

По текущим прогнозам, в начале декабря возможны легкие или умеренные заморозки.