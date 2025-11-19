Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Кто нелояльный? Депутаты рассмотрят инициативу о высылке и лишении гражданства Латвии (1)

© LETA 19 ноября, 2025 11:50

Важно 1 комментариев

Комиссия Сейма по мандатам, этике и представлениям на заседании в среду должна рассмотреть инициативу жителей о высылке нелояльных государству лиц, говорится в повестке дня комиссии.

Заседание комиссии начнется в 12 часов дня.

Подписанная жителями инициатива призывает к безотлагательной разработке нового закона или внесению изменений в действующие нормативные акты, обеспечивающих высылку лиц, нелояльных Латвийскому государству, и лишение их латвийского гражданства.

Её цель — создание безопасной среды, предотвращение угроз и укрепление национальной безопасности. Авторы инициативы подчёркивают, что она будет способствовать укреплению уверенности латышей в себе и утверждению единства государства с точки зрения национальных ценностей, территории, законов и языка.

Кто конкретно автор инициативы, как именно будет измеряться нелояльность и куда предполагается выселять людей, не имеющих иного гражданства кроме латвийского, не сообщается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя
Важно

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»
Важно

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Важно

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 19.11.2025
Латвия: до Тарту недалеко — экспресс-поезд начнет курсировать в этом году
Sfera.lv 3 часа назад
Балтия: вдогонку за самолётами
Sfera.lv 6 часов назад
Венгрия: синтетическое мясо – запретить
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: марафон – это круто
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: страх перед криптой
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: лидеры по накруткам
Sfera.lv 8 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 13 часов назад

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис? (1)

Важно 12:06

Важно 1 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии (1)

Мир 12:01

Мир 1 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (1)

Важно 12:00

Важно 1 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду (1)

Мир 11:58

Мир 1 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек (1)

Мир 11:56

Мир 1 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам (1)

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 1 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна (1)

Мир 11:50

Мир 1 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать