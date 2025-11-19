Заседание комиссии начнется в 12 часов дня.

Подписанная жителями инициатива призывает к безотлагательной разработке нового закона или внесению изменений в действующие нормативные акты, обеспечивающих высылку лиц, нелояльных Латвийскому государству, и лишение их латвийского гражданства.

Её цель — создание безопасной среды, предотвращение угроз и укрепление национальной безопасности. Авторы инициативы подчёркивают, что она будет способствовать укреплению уверенности латышей в себе и утверждению единства государства с точки зрения национальных ценностей, территории, законов и языка.

Кто конкретно автор инициативы, как именно будет измеряться нелояльность и куда предполагается выселять людей, не имеющих иного гражданства кроме латвийского, не сообщается.