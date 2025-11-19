Мопсы и бульдоги могут пропасть с улиц уже через 10 лет?

Короткие морды, вытаращенные глаза, складки на морде, всё это выглядит мило, но приносит животным массу проблем: постоянные инфекции, сложности с дыханием, боли в позвоночнике и ограниченную подвижность. Многие из таких собак в итоге ложатся на стол хирурга просто для того, чтобы нормально дышать.

Учёные в Великобритании представили новый инструмент — innate health assessment (IHA). Это набор из 10 признаков, по которым будут оценивать здоровье собаки: от «плоской морды» и морщин на коже до отсутствия хвоста, неправильного прикуса или укороченных конечностей. Суть проста: чем меньше у животных крайностей, тем больше шансов, что они родятся здоровыми.

Система добровольная, но ей уже заинтересовались зоозащитники, страховщики и местные клубы собаководов. План таков: сначала к разведению допускаются собаки с оценкой 8 из 10, через пять лет порог поднимут до 9, а через десять — до 10. Другими словами, за десятилетие экстремальные черты должны исчезнуть сами собой. Не породы исчезнут, а их болезненные особенности.

«Мы привыкли думать, что если собака выглядит “как порода”, то она автоматически здорова. Это не так», — говорит ветеринарный врач Дэн О’Нил, автор инструмента.

Смысл IHA — не «запретить мопсов», а вернуть им возможность жить без одышки и операций.

Но споры уже начались. Одни считают, что такие меры спасут тысячи собак от страданий. Другие — что это «паника» и что ответственные заводчики и так следят за здоровьем линий.

Однако факт остаётся фактом: исследования показывают, что животные с экстремальными чертами ощущают боль и дискомфорт буквально с рождения.

И то, что дискуссия доходит до правительств и зоозащитных организаций, означает одно: подход к разведению пород будет менятся. А заодно и представление о том, как должны выглядеть знакомые всеми любимые породы.