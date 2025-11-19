Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мопсы и бульдоги могут пропасть с улиц уже через 10 лет?

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 11:24

Популярные в Латвии «дизайнерские» породы собак — мопсы, французские и английские бульдоги — могут заметно измениться в ближайшие годы. Речь не идёт о запретах, но ветеринары в США и Великобритании уверены: то, как выглядят эти собаки сегодня, — результат столетия экстремального разведения, и оно зашло слишком далеко.

Короткие морды, вытаращенные глаза, складки на морде, всё это выглядит мило, но приносит животным массу проблем: постоянные инфекции, сложности с дыханием, боли в позвоночнике и ограниченную подвижность. Многие из таких собак в итоге ложатся на стол хирурга просто для того, чтобы нормально дышать.

Учёные в Великобритании представили новый инструмент — innate health assessment (IHA). Это набор из 10 признаков, по которым будут оценивать здоровье собаки: от «плоской морды» и морщин на коже до отсутствия хвоста, неправильного прикуса или укороченных конечностей. Суть проста: чем меньше у животных крайностей, тем больше шансов, что они родятся здоровыми.

Система добровольная, но ей уже заинтересовались зоозащитники, страховщики и местные клубы собаководов. План таков: сначала к разведению допускаются собаки с оценкой 8 из 10, через пять лет порог поднимут до 9, а через десять — до 10. Другими словами, за десятилетие экстремальные черты должны исчезнуть сами собой. Не породы исчезнут, а их болезненные особенности.

«Мы привыкли думать, что если собака выглядит “как порода”, то она автоматически здорова. Это не так», — говорит ветеринарный врач Дэн О’Нил, автор инструмента.

Смысл IHA — не «запретить мопсов», а вернуть им возможность жить без одышки и операций.

Но споры уже начались. Одни считают, что такие меры спасут тысячи собак от страданий. Другие — что это «паника» и что ответственные заводчики и так следят за здоровьем линий.

Однако факт остаётся фактом: исследования показывают, что животные с экстремальными чертами ощущают боль и дискомфорт буквально с рождения.

И то, что дискуссия доходит до правительств и зоозащитных организаций, означает одно: подход к разведению пород будет менятся. А заодно и представление о том, как должны выглядеть знакомые всеми любимые породы.

 

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

