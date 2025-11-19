Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 13:36

Мир 0 комментариев

Глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Если кто-то сомневался, что «Миндичгейт» запустил в Украине полномасштабный политический кризис, который не удастся купировать точечными кадровыми решениями, то сегодняшнее заседание Рады наверняка развеяло подобные сомнения.

В повестке дня парламента было всего две отставки — министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Их называли «людьми Миндича» в действующем правительстве, и, очевидно, власть планировала принести их в жертву, объявить о масштабной кадровой встряске всего энергетического сектора. На этом скандал с обнародованными Национальным антикоррупционным бюро пленками якобы можно было бы считать исчерпанным.

Но события под куполом Рады показали: этого будет мало.

Оппозиция явно владеет политической инициативой и требует отставки всего состава правительства.

Те же бывший президент страны и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и Юлия Тимошенко при этом добавляют: теперь должны быть созданы новая коалиция и правительство национального единства, которое, как следует понимать, не будет пассивным орудием в руках Офиса президента.

Монобольшинство в Раде, которым обладает президентская фракция «Слуга народа», во-первых, существует только на бумаге, а во-вторых, в свете последних событий, чувствует себя настолько потерянным и деморализованным, что не чувствует ни сил, ни желания «вписываться» за сценарий, написанный все в том же Офисе президента. Который, к тому же, может поменяться прямо по ходу пьесы.

При этом единственный человек, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие событий, — президент Владимир Зеленский — сейчас находится в зарубежной поездке и комментирует происходящее в Украине в духе: «скоро вернусь, со всеми поговорю, готовлю принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству».

Слухи о судьбе Ермака

Но быстрыми, если мы узнаем о них только ближе к концу недели, когда Зеленский вернется в Украину, их назвать точно не получится. Насколько они будут принципиальными (как мы уже поняли, отставка двух министров ни политиками, ни обществом таковыми не считаются) — еще один вопрос без ответа.

И тут впору вспомнить о возможной отставке всесильного главы Офиса президента Андрея Ермака, слухи о которой появились вчера вечером и о требовании которой сегодня открыто заговорили в стенах парламента.

Якобы только уход правой руки президента, ключевого звена сформировавшейся в Украине за годы большой войны суперцентрализированной системы власти, сможет показать, что Зеленский всерьез настроен на настоящую, а не декларативную перезагрузку государственного механизма.

Возможная отставка Ермака неизбежно приведет и к переосмыслению роли самого президента в политической системе страны, так что это решение легким явно не назовешь.

Но тем временем происходящее в Киеве, мягко говоря, не усиливает позиции Владимира Зеленского на переговорах с западными партнерами.

Ключевой в нынешнем зарубежном турне, по слухам, должна стать завтрашняя встреча президента Украины со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Турции. Она будет проходить на фоне анонсированной Зеленским «активизации мирных переговоров», и, конечно, украинскому президенту хорошо было бы зайти на эту встречу в качестве сильного лидера, контролирующего как внутреннюю повестку, так и ситуацию на фронте.

Одним словом, кризис, как это бывает практически всегда, случился очень не вовремя.

С другой стороны, как говорят в Украине, «ползти в погребальную яму рано», и результатом этого клинча все еще может стать не продолжение нынешнего пике, а радикальное обновление как системы власти в государстве, так и самого Зеленского.

Для этого нужны, как говорит все тот же Зеленский, «принципиальные быстрые решения».

 

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
