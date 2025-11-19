Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные впервые остановили разрушение нервных клеток с помощью РНК

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 13:12

Амиотрофический латеральный склероз (ALS) — тяжёлая и неизлечимая болезнь, при которой организм вдруг начинает «выключать» мышцы одну за другой. Почему это происходит, медицина до сих пор не знает: нейроны, управляющие движениями, просто начинают погибать без видимой причины. Люди с ALS остаются в полном сознании, но постепенно утрачивают способность ходить, говорить и дышать. И вот теперь, впервые за долгие годы, учёные сообщают о результате, который звучит как надежда.

Израильские исследователи сообщили о результате, который ещё пару лет назад казался невозможным: в моделях ALS им удалось остановить разрушение нервных клеток и даже запустить их восстановление. Всё благодаря маленькой РНК-молекуле, microRNA-126.

Команда из Тель-Авивского университета вместе с Weizmann Institute, Беэр-Шевой и несколькими европейскими лабораториями нашла, что при ALS мышцы вырабатывают эту молекулу в недостаточном количестве. А именно она говорит нервным клеткам: «Хватит производить опасный белок TDP-43».

Когда microRNA-126 мало, белок накапливается, превращается в токсические кластеры, разрушает митохондрии — и именно так у пациентов развивается паралич.

«Когда мы добавили эту РНК к клеткам и животным моделям ALS, нервные клетки перестали деградировать и даже регенерировали», — рассказал профессор Эран Перлсон. Работа опубликована в Nature Neuroscience.

Что важно, исследователи впервые показали, что в механизме болезни участвует не только нервная клетка, но и мышца, которая посылает сигнальные молекулы через миниатюрные «пузырьки» — везикулы. Если сигнал нарушается, начинается цепная реакция, ведущая к параличу.

Dr. Ариэль Ионеску уточняет: при ALS мышечные клетки производят меньше microRNA-126, и это запускает рост опасного TDP-43. Но добавление молекулы — в клеточные культуры и в мыши — обратило процесс.

Наблюдатели называют работу переломной. «Это может изменить само понимание паралича при ALS», — отмечает профессор Зевик Меламед из Еврейского университета, не участвовавший в исследовании.

Следующий шаг — создание на основе открытия РНК-генотерапии и её переход к клиническим испытаниям.

Если клинические испытания подтвердят результаты лабораторий, в мире неврологии откроется новая глава — и РНК-молекула может сыграть в ней главную роль.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (3)

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров
65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить
Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить

Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Рига выбрала двадцать елей для праздников

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Ходорковского записали в террористы. И отнимают землю

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Британские фрегаты присмотрят за русским «Янтарем»

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Ремонты на путях в Земитаны нарушат движение поездов с 21 ноября

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

