Реформа больниц: будет проводиться оценка каждого учреждения

Она отметила, что между несколькими учреждениями уже ведется неформальное сотрудничество. Соответственно, в дальнейшем планируется оценить услуги, которые будут обязательны в каждом учреждении, исходя из того, что каждая больница может сделать с имеющимися человеческими ресурсами.

По словам председателя правления объединения больниц Балви и Гулбене Маргериса Зейтманиса, критерии для больниц можно обсуждать бесконечно, но регионы ждут положительного сигнала о том, что в ближайшем будущем "ничего не будет закрываться и не возникнет напряжения". По его словам, это особенно важно для привлекаемой в регион рабочей силы, которая может пострадать от изменений.

Янка подчеркнула, что реформа больничной сети не предусматривает сокращения числа больниц. Произойдет лишь перераспределение услуг, причем это касается всей страны, а не только регионов.

Она также подчеркнула, что в докладе не названа ни одна больница. "Есть основные принципы и задачи, над которыми нам нужно работать", - сказала Янка. Она пообещала, что запланированные изменения будут обсуждаться и в будущем, с участием Латвийского общества больниц и других партнеров.

Реформу планируется проводить постепенно в течение как минимум пяти лет, а то и больше, добавила Янка.

Депутат Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян) выразила надежду, что все изменения - по всем критериям - будут обсуждаться отдельно с каждой больницей из восточного приграничья.