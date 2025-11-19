Зеленский: „Спасибо, Латвия!“, Трамп: „Вы лучшие!“: как мировые лидеры нас поздравляли

Президент США Дональд Трамп подчеркнул давнее партнёрство Латвии и США, особенно в сфере энергетики и правоохранительных органов. Он отметил, что высоко ценит обязательства Латвии к 2026 году выделять на оборону 5% от ВВП. Трамп акцентировал, что США — партнёр, союзник и друг Латвии.

Президент Финляндии Александр Стубб в своём поздравлении отметил, что в последние годы отношения между двумя странами стали ещё теснее, и с теплотой упомянул свой государственный визит в Латвию в сентябре.

Президент Франции Эммануэль Макрон указал, что Франция высоко ценит дружбу с Латвией, основанную на общей истории, тесных двусторонних отношениях и стратегическом сотрудничестве в укреплении европейской безопасности и поддержке Украины.

Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что День независимости Латвии символизирует неукротимое стремление народа к свободе и самоопределению, а общий исторический опыт служит основой для тесных отношений между двумя народами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за непреклонную поддержку Латвией Украины в борьбе против российской агрессии и за помощь украинскому народу. «Я убеждён, что совместными усилиями мы одержим победу и восстановим мир, стабильность и безопасность в Европе», — говорится в его поздравлении.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон выразила благодарность Латвии за гостеприимство канадским и союзным военнослужащим и отметила, что лидерство и человечность Латвии отражают ценности, объединяющие обе страны.

Латвию по случаю государственного праздника также поздравили император Японии, король Испании, король Нидерландов, король Бельгии, король и наследный принц Саудовской Аравии, президенты Эстонии, Литвы, Германии, Чехии и Корея, а также другие зарубежные официальные лица.