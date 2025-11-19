Меру, степень, глубину: юридическая комиссия поддержала назначение Мейстерса генпрокурором

Сам Армин Мейстерс высоко оценивает оказанное ему доверие:

«Я высоко ценю доверие, оказанное Советом юстиции, направив мою кандидатуру ( на утверждение ) в Сейм. Это большая честь. Я ответственно отношусь к этому решению. Я осознаю ответственность, которая ложится на Генерального прокурора, особенно в это, скажем так, нестабильное и меняющиеся время как внутриполитически, так и во внешней политике и я готов взять на себя эту ответственность. Скажу не хвалясь, а объективно оценивая ситуацию в ведомстве: я пользуюсь доверием и уважением коллег, что очень важно для реализации тех рабочих задач, о которых мы сейчас, возможно, даже не подозреваем, поскольку ситуация действительно меняется».

Главной задачей с случае своего избрания в генпрокуроры Мейстерс называет обеспечение нацбезопасности. В частности, в планы Мейстерса входит создание в прокуратуре централизованного и сильного структурного подразделения, которое будет заниматься преступлениями, представляющими угрозу государству, начиная с семейных и общественных преступлений и заканчивая внутренними и внешними угрозами нацбезопасности.

Не менее важно, по оценке Мейстерса, обеспечить наличие квалифицированного вспомогательного персонала. В том числе обеспечить преемственность и устойчивость, чтобы сильные коллеги не покидали прокуратуру, а продолжали свою работу, передавая ценный опыт.