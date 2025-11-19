Skynet запущен в Китае. И у него уже сотни миллионов камер!

Это одна из крупнейших сетей видеонаблюдения на планете: миллионы камер в городах, на улицах, вокзалах, в общественных местах и жилых кварталах. Большая часть устройств оснащена программами распознавания лиц и движений, а видеопотоки стекаются в огромные центры обработки данных.

Skynet работает как единая система: камеры фиксируют происходящее, искусственный интеллект помогает распознавать людей, сравнивать изображения с базами данных и отслеживать перемещения в реальном времени. Китайские власти называют проект «технологией общественной безопасности», которая помогает находить пропавших людей, предотвращать преступления и быстро реагировать на происшествия.

При этом официальные детали устройства системы раскрываются редко. Известно только одно: её масштаб растёт год от года, а сама Skynet стала символом того, насколько далеко может зайти цифровое наблюдение в крупнейшей стране мира.