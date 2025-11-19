Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Хоть в шалаше. Лучше, чем жить от прилета до прилета»: беженцам обрезана помощь

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 15:03

Важно 0 комментариев

Война в Украине продолжается, города находятся под регулярными обстрелами и поток беженцев не прекращается - ежедневно в Латвии регистрируются по 20 новых человек, ищущих убежища. В то же время правительство решает в будущем году значительно сократить поддержку беженцев. Что из льгот пойдет под нож, а что останется? Эти вопросы жизненно важны для многих украинцев в Латвии, с которыми нам удалось пообщаться.

По данным МВД, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, которые ищут убежища в нашей стране. Хотя поток прибывающих украинцев стал намного меньше, чем в первые годы войны, в среднем каждый месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек. Иными словами, это около 20 человек ежедневно! За год, получается, прибывает почти 7000 человек - вполне достаточно чтобы целиком заселить небольшой город, например, Валку или Балви.

С начала войны и до настоящего времени число украинских мирных жителей, укрывшихся в Латвии, сократилось с 44 174 до примерно 31 000 (примерно на 30% - ред.), свидетельствуют данные МВД. Вероятно, исходя из этих цифр правительство решило пропорционально уменьшить и поддержку для беженцев из Украины с 65 миллионов евро в 2025 году до 39,7 в будущем 2026 году. Хотя пока нет полного списка, что именно, но очевидно - под нож пойдет и ряд льгот, которым пользовались жители Украины в Латвии. И это тревожит многих беженцев, с которыми нам удалось пообщаться, особенно вопрос жилья:

- Надеемся, что удастся получить хоть какую-то крышу над головой. Немного освоиться, оглядеться, понять что к чему и что делать дальше, - рассказывает Вера, молодая женщина с двумя детьми, которая недавно приехала в Ригу из Одессы. В ее глазах теплится надежда и в то же время полная растерянность. Она лично столкнулась с проблемой, на которую жалуются многие украинцы в Латвии. - Как-то очень мало информации, что можно получить, куда обращаться. Что будет, вообще непонятно. Я слышала, что-то из того что есть, скоро отменят... Но сейчас очень важно хотя бы на несколько минут забыть о войне.

Сейчас Латвия предлагает беженцам поддержку с жильём: первые 60 или 120 дней проживания покрываются государством. Срок зависит от условий в самоуправлении, где есть доступное жилье. Украинцы в Латвии в основном размещаются в служебных гостиницах и на туристических объектах. Что будет дальше? Даце Мейлия, представитель Латвийского бюро Агентства ООН по делам беженцев, отмечает, что несмотря на уменьшение финансирования и в следующем году планируется продолжить первоначальную поддержку для прибывших в Латвию людей из Украины, особенно для мало защищённых групп. А значит, кров и горячая пища на первое время будут обеспечены.

- Мы очень благодарны Латвии и латвийскому народу, — говорит Виктор, также прибывший в страну. Его родственники уже год живут в Латвии, и в меру своих сил помогают ему обустроиться на новом месте. Родной дом и все нажитое за почти полвека остались за линией фронта, и вряд ли он когда-нибудь сможет вернуться. - У нас есть возможность жить здесь, но это не просто — многие сталкиваются с проблемой работы, жилья и языка...

В свою очередь Мейлиня отмечает, что очень важно продолжать интеграцию украинцев в латвийское общество, а значит в будущем году особый упор будет сделан на изучении латышского языка, которое до сих пор часто организовывалось в виде отдельных проектов и с перерывами. Правда для этого украинским беженцам придется отказаться от льготного проезда в общественном транспорте и медицина для них со следующего года будет доступна в том же порядке, что и для других жителей Латвии.

- Ну и пускай. Постоянно попрекают этим, особенно в интернете, словно я, такая "халявщица", заняла чье-то место в трамвае или в очереди к врачу, - замечает София, еще одна беженка из Украины. Она признает, что эти льготы позволяли сэкономить немного денег, но и проблем доставляли немало. Она признает, что чисто на бытовом уровне это просто вызывает какую-то иррациональную зависть у местных жителей. - Внести раскол спекуляциями на теме беженцев? Вот это легко получается, даже сильно напрягаться не надо. Так даже лучше будет, меньше косых взглядов.

В целом украинские беженцы сталкиваются примерно с теми же проблемами, что и многие рядовые жители Латвии. По ним та же бьет стремительный рост цен в наших продуктовых магазинах, дорогая аренда жилья, низкие зарплаты и строгие требования знания госязыка, которые висят дамокловым мечом, готовым в любой момент обрушиться. Кто-то не выдерживает, и воспользовавшись гостеприимством Латвии решает в тоге вернуться на родину или искать лучшей доли в других странах Европы, но многие решают, что останутся здесь надолго: устраиваются на работу, обустраивают быт и старательно учат язык.

- Хоть в лесном шалаше поселите. Всяко лучше, чем когда стреляют и живешь от прилета до прилета. Никому не пожелаю такого пережить, - с горечью отмечает Виктор, вспоминая жизнь в родном поселке, который оказался в горниле затяжных боев. По сравнению с ужасом войны проблемы, с которыми беженцы сталкиваются по приезду в Латвию кажутся уже не такими существенными. - Руки-ноги есть, голова на месте. Работа найдется, язык выучим, не в первой. Тяжело все начинать сначала, но как-нибудь справимся.

Тем временем обстановка в Украине накаляется, Россия ведет активное наступление практически по всем фронтам. В тылу тоже не спокойно, каждую ночь налеты дронов, только в минувшую ночь удары были нанесены по Львовской, Тернопольской и Харьковской области, даже жители Киева регулярно прячутся в метро от массированных обстрелов. Энергетическая инфраструктура страны сильно повреждена, города регулярно погружаются в темноту без тепла и электричества… И на этом фоне наивно полагать, что поток беженцев в страны ЕС в ближайшее время прекратится, скорее наоборот, следует ожидать нового потока людей, как Виктор, которые лишились всего и просто бегут от войны подальше.

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров
Латышские СМИ

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)
Важно

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)

Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить
Важно

Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить

Обновлено: 19:40 19.11.2025
Балтия: цена для всех одинакова?
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: оценка больничных сетей
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: сколько стоит политику быть красивым
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия: «Лукойл» закрывается
Sfera.lv 4 часа назад
Польша: последнее консульство
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: надо отказаться от закона о климате
Sfera.lv 6 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 20 часов назад
Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад

Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Загрузка

Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Азбука здоровья 18:12

Азбука здоровья 0 комментариев

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Рига выбрала двадцать елей для праздников

Новости Латвии 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Латышские СМИ 17:48

Латышские СМИ 0 комментариев

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Ходорковского записали в террористы. И отнимают землю

Мир 17:33

Мир 0 комментариев

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Британские фрегаты присмотрят за русским «Янтарем»

Мир 17:24

Мир 0 комментариев

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Ремонты на путях в Земитаны нарушат движение поездов с 21 ноября

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

