«Хоть в шалаше. Лучше, чем жить от прилета до прилета»: беженцам обрезана помощь

По данным МВД, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, которые ищут убежища в нашей стране. Хотя поток прибывающих украинцев стал намного меньше, чем в первые годы войны, в среднем каждый месяц на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек. Иными словами, это около 20 человек ежедневно! За год, получается, прибывает почти 7000 человек - вполне достаточно чтобы целиком заселить небольшой город, например, Валку или Балви.

С начала войны и до настоящего времени число украинских мирных жителей, укрывшихся в Латвии, сократилось с 44 174 до примерно 31 000 (примерно на 30% - ред.), свидетельствуют данные МВД. Вероятно, исходя из этих цифр правительство решило пропорционально уменьшить и поддержку для беженцев из Украины с 65 миллионов евро в 2025 году до 39,7 в будущем 2026 году. Хотя пока нет полного списка, что именно, но очевидно - под нож пойдет и ряд льгот, которым пользовались жители Украины в Латвии. И это тревожит многих беженцев, с которыми нам удалось пообщаться, особенно вопрос жилья:

- Надеемся, что удастся получить хоть какую-то крышу над головой. Немного освоиться, оглядеться, понять что к чему и что делать дальше, - рассказывает Вера, молодая женщина с двумя детьми, которая недавно приехала в Ригу из Одессы. В ее глазах теплится надежда и в то же время полная растерянность. Она лично столкнулась с проблемой, на которую жалуются многие украинцы в Латвии. - Как-то очень мало информации, что можно получить, куда обращаться. Что будет, вообще непонятно. Я слышала, что-то из того что есть, скоро отменят... Но сейчас очень важно хотя бы на несколько минут забыть о войне.

Сейчас Латвия предлагает беженцам поддержку с жильём: первые 60 или 120 дней проживания покрываются государством. Срок зависит от условий в самоуправлении, где есть доступное жилье. Украинцы в Латвии в основном размещаются в служебных гостиницах и на туристических объектах. Что будет дальше? Даце Мейлия, представитель Латвийского бюро Агентства ООН по делам беженцев, отмечает, что несмотря на уменьшение финансирования и в следующем году планируется продолжить первоначальную поддержку для прибывших в Латвию людей из Украины, особенно для мало защищённых групп. А значит, кров и горячая пища на первое время будут обеспечены.

- Мы очень благодарны Латвии и латвийскому народу, — говорит Виктор, также прибывший в страну. Его родственники уже год живут в Латвии, и в меру своих сил помогают ему обустроиться на новом месте. Родной дом и все нажитое за почти полвека остались за линией фронта, и вряд ли он когда-нибудь сможет вернуться. - У нас есть возможность жить здесь, но это не просто — многие сталкиваются с проблемой работы, жилья и языка...

В свою очередь Мейлиня отмечает, что очень важно продолжать интеграцию украинцев в латвийское общество, а значит в будущем году особый упор будет сделан на изучении латышского языка, которое до сих пор часто организовывалось в виде отдельных проектов и с перерывами. Правда для этого украинским беженцам придется отказаться от льготного проезда в общественном транспорте и медицина для них со следующего года будет доступна в том же порядке, что и для других жителей Латвии.

- Ну и пускай. Постоянно попрекают этим, особенно в интернете, словно я, такая "халявщица", заняла чье-то место в трамвае или в очереди к врачу, - замечает София, еще одна беженка из Украины. Она признает, что эти льготы позволяли сэкономить немного денег, но и проблем доставляли немало. Она признает, что чисто на бытовом уровне это просто вызывает какую-то иррациональную зависть у местных жителей. - Внести раскол спекуляциями на теме беженцев? Вот это легко получается, даже сильно напрягаться не надо. Так даже лучше будет, меньше косых взглядов.

В целом украинские беженцы сталкиваются примерно с теми же проблемами, что и многие рядовые жители Латвии. По ним та же бьет стремительный рост цен в наших продуктовых магазинах, дорогая аренда жилья, низкие зарплаты и строгие требования знания госязыка, которые висят дамокловым мечом, готовым в любой момент обрушиться. Кто-то не выдерживает, и воспользовавшись гостеприимством Латвии решает в тоге вернуться на родину или искать лучшей доли в других странах Европы, но многие решают, что останутся здесь надолго: устраиваются на работу, обустраивают быт и старательно учат язык.

- Хоть в лесном шалаше поселите. Всяко лучше, чем когда стреляют и живешь от прилета до прилета. Никому не пожелаю такого пережить, - с горечью отмечает Виктор, вспоминая жизнь в родном поселке, который оказался в горниле затяжных боев. По сравнению с ужасом войны проблемы, с которыми беженцы сталкиваются по приезду в Латвию кажутся уже не такими существенными. - Руки-ноги есть, голова на месте. Работа найдется, язык выучим, не в первой. Тяжело все начинать сначала, но как-нибудь справимся.

Тем временем обстановка в Украине накаляется, Россия ведет активное наступление практически по всем фронтам. В тылу тоже не спокойно, каждую ночь налеты дронов, только в минувшую ночь удары были нанесены по Львовской, Тернопольской и Харьковской области, даже жители Киева регулярно прячутся в метро от массированных обстрелов. Энергетическая инфраструктура страны сильно повреждена, города регулярно погружаются в темноту без тепла и электричества… И на этом фоне наивно полагать, что поток беженцев в страны ЕС в ближайшее время прекратится, скорее наоборот, следует ожидать нового потока людей, как Виктор, которые лишились всего и просто бегут от войны подальше.