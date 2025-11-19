Рига собирается запретить на фейерверки ночью. А как же Новый год?

На заседании напомнили, что ранее обсуждался вариант полного отказа от пиротехники. Однако заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов заявил, что такие ограничения противоречат закону. У самоуправления нет делегированных полномочий вводить абсолютный запрет, поэтому ограничения могут касаться только времени суток.

Ранее запрет был включён в Правила общественного порядка, но они утратили силу после вступления в действие закона об административных штрафах. Теперь правила перерабатывают, чтобы вернуть регулирование в актуальную правовую форму. Сам документ ещё предстоит утвердить на заседании Рижской думы.