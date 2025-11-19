Ни за что не угадаете! Какой город самый большой город Земли?

Рост городского населения связан с общей динамикой на планете: почти половина населения Земли живет в городах. Количество мегаполисов с населением более десяти миллионов увеличилось за пятьдесят лет с восьми до тридцати трех. Девятнадцать из них находятся в Азии, и только один мегаполис из топ десяти расположен вне региона — Каир.

К 2050 году, по оценке ООН, список мегаполисов расширится до тридцати семи позиций. В него должны войти Аддис-Абеба, Дар-эс-Салам, Хаджипур и Куала-Лумпур. При этом некоторые крупные центры, включая Мехико и Чэнду, уже фиксируют первые признаки сокращения населения, что может изменить расстановку сил в будущем.