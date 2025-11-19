Литва открывает границу с Белорусссией. Перевозчики ликуют

«Отличное решение мы им очень довольны (...) здравый смысл победил».

По словам Микенаса, ключевой вызов теперь в том, чтобы таможня работала быстрее. Если её работа останется на прежнем уровне, литовские грузовики рискуют не попасть домой до Нового года. Он также указал, что перевозчикам придётся оплатить установленную Беларусью плату в сто двадцать евро за суточную парковку на обозначенных стоянках и дополнительные сборы за доставку транспорта на границу.

«Если таможня будет работать так же наши грузовики не пересекут границу»



Ассоциация Linava пока не требует компенсаций от правительства. Всё зависит от того, насколько быстро грузовики смогут вернуться в страну. Решение об открытии пунктов Шальчининкай–Бенякони и Мядининкай–Каменный Лог принято с учётом выводов Комиссии по национальной безопасности, отметившей изменение обстоятельств. Ограничения, введённые постановлением от двадцать девятого октября, признаны больше не необходимыми.

Граница возобновит работу с четверга. Решение должен закрепить акт об отмене прежнего постановления правительства.