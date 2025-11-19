Ремонты на путях в Земитаны нарушат движение поездов с 21 ноября

На участке Рига–Земитаны пассажирам предлагают рассматривать альтернативы в виде общественного транспорта Rīgas satiksme. Рядом с маршрутом находятся остановки троллейбусов восемнадцатого, двадцать третьего и тридцать пятого маршрутов, автобусов третьего и шестого и троллейбуса тринадцатого. Доступен и трамвайный маршрут шестой линии.

Для поездов направления Сигулда путь между станциями Рига и Земитаны увеличится на три–семь минут. В нескольких рейсах поезда будут следовать новым маршрутом и менять направление возле станции Яняварту. Для части маршрутов предусмотрены пересадки на станции Земитаны. Время пересадки составляет шесть минут, расписания согласованы. Пассажирам достаточно одного билета.

В будние дни отдельные поезда из Вецаки, Царникавы и Саулкрасты будут следовать только до Земитаны. С 21 ноября изменится и расписание Скулте: рейсы будут идти раз в час, но путь между Ригой и Земитанами станет длиннее примерно на три минуты. Обновлённое расписание доступно на сайте Vivi и в приложении. По вопросам сервиса работает круглосуточный телефон 8760.