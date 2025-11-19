Рига выбрала двадцать елей для праздников

Кроны выбранных деревьев густые и тёмно-зелёные, что указывает на плодородную и влажную почву, в которой они росли. В ближайшее время ели доставят в город и начнут украшать. Церемонию зажигания планируют провести двадцать девятого ноября. В этом году столицу украсят около двадцати праздничных елей, выросших на территориях «Rīgas meži». Их разместят в местах главных рождественских мероприятий, районах города и возле образовательных и культурных учреждений.

Количество привозных елей уменьшается: этой весной департамент жилищного и окружения вместе с «Rīgas meži» и районными объединениями высадил семь деревьев, которые теперь будут украшать прямо там, где они растут. Новые ели появились в Ильгюциемсе, Торнякалнсе, Бишумуйже, Румбуле, Югле, Яунциемсе и парке Нордекю.