Бюрократию снизят. И крестьян допустят к еврофондам

Перечень мероприятий, допускаемых в рабочие программы, расширен. Устанавливаются единые ставки затрат на персонал, а порядок предоставления поддержки становится проще. Сокращается и объём данных, которые организации обязаны подавать государству. Уточнены критерии признания организаций, введены ограничения для распределения поддержки и определены случаи финансовых корректировок, которые будут применяться к получателям.

В правила включены переходные положения, исключающие расходы на питание из поддерживаемых затрат, а также уточнения, касающиеся командировочных расходов, связанных с выполнением мероприятий. Министерство напоминает, что в 2023–2027 годах организациям производителей фруктов и овощей предназначено 2,9 миллиона евро, а производителям молока, зерна, свинины, говядины и бобовых — четыре миллиона евро из средств ЕС гарантийного фонда.