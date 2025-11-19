Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бюрократию снизят. И крестьян допустят к еврофондам

19 ноября, 2025

Pie Zemkopības ministrijas notiek pikets, aicinot zemkopības ministru nekavējoties rīkoties, lai likvidētu ieilgušo Covid-19 infekcijas perēkli Latvijas lielākajā zvēraudzētavā.

Правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия изменения, направленные на снижение административной нагрузки для организаций производителей, которые претендуют на поддержку из Европейского сельскохозяйственного гарантийного фонда. Поправки уточняют порядок признания таких организаций, условия получения и использования средств, а также требования к финансовому управлению.

Перечень мероприятий, допускаемых в рабочие программы, расширен. Устанавливаются единые ставки затрат на персонал, а порядок предоставления поддержки становится проще. Сокращается и объём данных, которые организации обязаны подавать государству. Уточнены критерии признания организаций, введены ограничения для распределения поддержки и определены случаи финансовых корректировок, которые будут применяться к получателям.

В правила включены переходные положения, исключающие расходы на питание из поддерживаемых затрат, а также уточнения, касающиеся командировочных расходов, связанных с выполнением мероприятий. Министерство напоминает, что в 2023–2027 годах организациям производителей фруктов и овощей предназначено 2,9 миллиона евро, а производителям молока, зерна, свинины, говядины и бобовых — четыре миллиона евро из средств ЕС гарантийного фонда.

Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а высота — семиэтажный дом!

Главным рождественским ёлкам Риги 35 лет, а их высота достигает 21 метра, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)

Вечером 4 ноября в магазине Mere на улице Эйзенштейна, 29 в Межциемсе произошёл инцидент с агрессивным покупателем. Мужчина попытался приобрести алкоголь после 20:00, бросил на кассу пять евро и выкрикнул: «Я рассчитался!». Когда кассир объяснила, что продажа алкоголя после указанного времени запрещена, посетитель ударил её бутылкой.

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Людей в возрасте от 40 до 60 лет принято относить к так называемому поколению «сэндвич»: они зачастую одновременно заботятся и о своих еще не самостоятельных детях и о стареющих родителях. Конечно, это негативно сказывается и на их карьере, ведь они вынуждены подстраиваться под обстоятельства, ограничивать свои профессиональные амбиции. Но необходимо искать баланс между долгом перед близкими и самореализацией, рассказала психолог Ирина Безменова, пишет rus.lsm.lv.

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Рига собирается запретить на фейерверки ночью. А как же Новый год?

Комитет Рижской думы поддержал новые правила о времени использования пиротехники, сообщило LETA. Документ вводит ночной запрет на фейерверки и сценическую пиротехнику под открытым небом. Летом ограничения будут действовать с 23 до 7 часов, зимой — с 22 до 7 часов. Исключения предусмотрены лишь для публичных мероприятий, согласованных с Ригой, и для новогодней ночи с 0.00 до 1.00.

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

Отвечая на критику о том, что обещанное в мае снижение цен на продукты питания на 20% так до сих пор и не произошло, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в интервью передаче «900 секунд» в среду, 19 ноября, подчеркнул — не все механизмы влияния на цены ещё использованы.

