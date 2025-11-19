Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

"Идея, что можно сказать Путину, знаешь, останови агрессию и Путин послушается, это наивная иллюзия. Кроме того мне кажется, что президент Америки это более менее понимает. Если мы хотим остановить Россию в Украине, тогда Украине нужно предоставить массированную военную помощь. А США её de facto остановили, не полностью, но почти. И если Америка хочет закончить войну в Украине, то нужно предоставить Украине помощь, чтобы она могла сопротивляться, может быть даже вернуть часть своих территорий, чтобы Россия поняла, что её агрессия не достигнет желаемых высот", - считает Левитс.

Бывший президент подчеркивает, что это единственная тактика, которая может помочь закончить войну в Украине. И другого варианта он не видит.

"Европа взяла на себя ведущую роль. Она почувствовала, что находится под угрозой и чтобы избежать опасности тоже нужно массированно помогать Украине, включая, и главным образом, военной помощью", - заключает Левитс.

При этом экс-президент отметил, что во всех странах Европы есть партии, ориентированные на Россию. "В том числе в Латвии", - подчеркнул Левитс. - К счастью, они в меньшинстве. И нужно следить за тем, чтобы они и оставались в меньшинстве и в оппозиции. В задача патриотов - оставаться в большинстве".