Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 12:00

Важно 0 комментариев

TV24

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

"Идея, что можно сказать Путину, знаешь, останови агрессию и Путин послушается, это наивная иллюзия. Кроме того мне кажется, что президент Америки это более менее понимает. Если мы хотим остановить Россию в Украине, тогда Украине нужно предоставить массированную военную помощь. А США её de facto остановили, не полностью, но почти. И если Америка хочет закончить войну в Украине, то нужно предоставить Украине помощь, чтобы она могла сопротивляться, может быть даже вернуть часть своих территорий, чтобы Россия поняла, что её агрессия не достигнет желаемых высот", - считает Левитс.

Бывший президент подчеркивает, что это единственная тактика, которая может помочь закончить войну в Украине. И другого варианта он не видит.

"Европа взяла на себя ведущую роль. Она почувствовала, что находится под угрозой и чтобы избежать опасности тоже нужно массированно помогать Украине, включая, и главным образом, военной помощью", - заключает Левитс.

При этом экс-президент отметил, что во всех странах Европы есть партии, ориентированные на Россию. "В том числе в Латвии", - подчеркнул Левитс. - К счастью, они в меньшинстве. И нужно следить за тем, чтобы они и оставались в меньшинстве и в оппозиции. В задача патриотов - оставаться в большинстве".

 

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать