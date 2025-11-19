Социализм наступает! Ещё один крупный город США пал в руки крайне левых

Кэти Уилсон, активистка с ещё меньшим опытом, чем нью-йоркский Зохран Мамдани, с небольшим отрывом победила действующего мэра Сиэтла в этом месяце. 43-летняя, впервые баллотирующаяся и не имеющая значимого управленческого опыта женщина, скоро будет руководить городом примерно из 800 000 жителей, почти 14 000 муниципальных служащих и бюджетом в 8,9 миллиарда долларов.

Кто такая Уилсон? У неё нет автомобиля. Она живёт в съёмной квартире площадью 600 квадратных футов вместе с мужем и двухлетней дочерью. По её собственным словам, она зависит от материальной помощи родителей с восточного побережья, чтобы покрывать расходы. Чтобы снять с них эту нагрузку, она стремится заставить жителей Сиэтла платить за «бесплатный» уход за детьми.

Четырнадцать лет назад, после работы на разных должностях – бариста, пекаря, лабораторного техника и помощника юриста – Уилсон стала сооснователем организацим под названием «Профсоюз пассажиров транспорта», чтобы добиваться улучшения общественного транспорта, оплачиваемого за счёт повышения налогов. По её словам, она решила бросить вызов мэру Брюсу Харреллу (демократ) в начале этого года после того, как он выступил против нового налога на высокие доходы для финансирования строительства жилья. В своей кампании она продвигала идею местного налога на прирост капитала, налога на цифровую рекламу и общегосударственного налога на богатство.

Харрелл достойно признал поражение в прошлый четверг. Планка невысока, но он был лучшим мэром, который был у Сиэтла за последнее время. Он добился сокращения преступности и употребления наркотиков на улицах, наняв больше полицейских и ликвидировав лагеря бездомных в городских парках. Ожидалось, что он без труда переизберётся, пока ответная реакция на действия президента Дональда Трампа – особенно его антииммиграционные рейды и сокращения федерального финансирования местных программ – не вдохновила левое крыло.

Сиэтл уже сталкивается с трудностями, и жители считают город непомерно дорогим, потому что он давно является питательной средой для провалившихся прогрессивных социальных экспериментов и абсурдно высоких налогов. Рестораны и кофейни продолжают закрываться из-за минимальной заработной платы в $20,76 в час. По одной оценке, в Сиэтле – вторые по величине цены на питание вне дома в стране: ниже, чем в Сан-Франциско, но выше, чем в Нью-Йорке.

33% офисных помещений в Сиэтле теперь пустуют. Крупные работодатели, такие как Amazon, основанная владельцем Washington Post Джеффом Безосом, переместили тысячи сотрудников из Сиэтла в Белвью, сразу за озером Вашингтон, потому что там безопаснее и дружелюбнее.

Планы избранной мэром одновременно ускорят исход бизнеса и сделают город ещё более притягательным для бродяг и преступников. Например, Уилсон критиковала рейды Харрелла по ликвидации лагерей бездомных. Хотя она отказалась от прежней идеи сокращения финансирования полиции, многие офицеры по-прежнему нервничают.

Как и избранный мэр Нью-Йорка, Уилсон хочет открыть государственные продуктовые магазины, несмотря на их историю провалов. На одном мероприятии в сентябре она заявила, что не позволит частным супермаркетам закрывать нерентабельные точки. Вместо этого она хочет обязать их выплачивать сотрудникам щедрые выходные пособия. «Доступ к доступной и здоровой пище – базовое право», – сказала Уилсон.

Уилсон может оказаться менее ограниченной, чем Мамдани. Товарищи-прогрессисты также сместили действующего председателя городского совета Сиэтла и городского прокурора, одновременно завоевав ещё два места. Лишь двое из семи членов совета служат больше одного срока. Поводов для оптимизма здесь немного, разве что страна сможет быстрее увидеть провалы их политики – что может предотвратить то, что избиратели в других городах попадутся на социализм.

«Я назначу кабинет выдающихся руководителей, – обещает избранная мэр на своём сайте, – чьи жизненные истории отражают разнообразие общин чернокожих, коренных народов, выходцев из Азии и островов Тихого океана, латиноамериканцев/испаноязычных и цветных жителей Сиэтла, а также женщин, иммигрантов и беженцев, представителей 2SLGBTQIA+ сообществ, людей с инвалидностью, людей всех религиозных традиций и жителей из любого социально-экономического слоя».

Мы уверены, что 2SLGBTQIA+-американцы повсюду пролили слёзы радости, но не важно, кого она назначит, если они будут реализовывать политику, которая сделает Сиэтл беднее и опаснее".