Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Социализм наступает! Ещё один крупный город США пал в руки крайне левых

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 14:14

Мир 0 комментариев

"Пока страна была сосредоточена на решении Нью-Йорка избрать мэром социалиста с небольшим опытом, легко было пропустить новость о том, что Сиэтл сделал то же самое. Избиратели от побережья до побережья теперь смогут наблюдать два эксперимента радикального управления в реальном времени, - пишет The Washington Post.

Кэти Уилсон, активистка с ещё меньшим опытом, чем нью-йоркский Зохран Мамдани, с небольшим отрывом победила действующего мэра Сиэтла в этом месяце. 43-летняя, впервые баллотирующаяся и не имеющая значимого управленческого опыта женщина, скоро будет руководить городом примерно из 800 000 жителей, почти 14 000 муниципальных служащих и бюджетом в 8,9 миллиарда долларов.

Кто такая Уилсон? У неё нет автомобиля. Она живёт в съёмной квартире площадью 600 квадратных футов вместе с мужем и двухлетней дочерью. По её собственным словам, она зависит от материальной помощи родителей с восточного побережья, чтобы покрывать расходы. Чтобы снять с них эту нагрузку, она стремится заставить жителей Сиэтла платить за «бесплатный» уход за детьми.

Четырнадцать лет назад, после работы на разных должностях – бариста, пекаря, лабораторного техника и помощника юриста – Уилсон стала сооснователем организацим под названием «Профсоюз пассажиров транспорта», чтобы добиваться улучшения общественного транспорта, оплачиваемого за счёт повышения налогов. По её словам, она решила бросить вызов мэру Брюсу Харреллу (демократ) в начале этого года после того, как он выступил против нового налога на высокие доходы для финансирования строительства жилья. В своей кампании она продвигала идею местного налога на прирост капитала, налога на цифровую рекламу и общегосударственного налога на богатство.

Харрелл достойно признал поражение в прошлый четверг. Планка невысока, но он был лучшим мэром, который был у Сиэтла за последнее время. Он добился сокращения преступности и употребления наркотиков на улицах, наняв больше полицейских и ликвидировав лагеря бездомных в городских парках. Ожидалось, что он без труда переизберётся, пока ответная реакция на действия президента Дональда Трампа – особенно его антииммиграционные рейды и сокращения федерального финансирования местных программ – не вдохновила левое крыло.

Сиэтл уже сталкивается с трудностями, и жители считают город непомерно дорогим, потому что он давно является питательной средой для провалившихся прогрессивных социальных экспериментов и абсурдно высоких налогов. Рестораны и кофейни продолжают закрываться из-за минимальной заработной платы в $20,76 в час. По одной оценке, в Сиэтле – вторые по величине цены на питание вне дома в стране: ниже, чем в Сан-Франциско, но выше, чем в Нью-Йорке.

33% офисных помещений в Сиэтле теперь пустуют. Крупные работодатели, такие как Amazon, основанная владельцем Washington Post Джеффом Безосом, переместили тысячи сотрудников из Сиэтла в Белвью, сразу за озером Вашингтон, потому что там безопаснее и дружелюбнее.

Планы избранной мэром одновременно ускорят исход бизнеса и сделают город ещё более притягательным для бродяг и преступников. Например, Уилсон критиковала рейды Харрелла по ликвидации лагерей бездомных. Хотя она отказалась от прежней идеи сокращения финансирования полиции, многие офицеры по-прежнему нервничают.

Как и избранный мэр Нью-Йорка, Уилсон хочет открыть государственные продуктовые магазины, несмотря на их историю провалов. На одном мероприятии в сентябре она заявила, что не позволит частным супермаркетам закрывать нерентабельные точки. Вместо этого она хочет обязать их выплачивать сотрудникам щедрые выходные пособия. «Доступ к доступной и здоровой пище – базовое право», – сказала Уилсон.

Уилсон может оказаться менее ограниченной, чем Мамдани. Товарищи-прогрессисты также сместили действующего председателя городского совета Сиэтла и городского прокурора, одновременно завоевав ещё два места. Лишь двое из семи членов совета служат больше одного срока. Поводов для оптимизма здесь немного, разве что страна сможет быстрее увидеть провалы их политики – что может предотвратить то, что избиратели в других городах попадутся на социализм.

«Я назначу кабинет выдающихся руководителей, – обещает избранная мэр на своём сайте, – чьи жизненные истории отражают разнообразие общин чернокожих, коренных народов, выходцев из Азии и островов Тихого океана, латиноамериканцев/испаноязычных и цветных жителей Сиэтла, а также женщин, иммигрантов и беженцев, представителей 2SLGBTQIA+ сообществ, людей с инвалидностью, людей всех религиозных традиций и жителей из любого социально-экономического слоя».

Мы уверены, что 2SLGBTQIA+-американцы повсюду пролили слёзы радости, но не важно, кого она назначит, если они будут реализовывать политику, которая сделает Сиэтл беднее и опаснее".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Важно

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (3)

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях
Важно

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров
Латышские СМИ

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:40 19.11.2025
Балтия: цена для всех одинакова?
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: оценка больничных сетей
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: сколько стоит политику быть красивым
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия: «Лукойл» закрывается
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: куда пойдут бюджетные деньги в 2026 году
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: больницы останутся без диагностики
Sfera.lv 8 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 20 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 20 часов назад

Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Читать
Загрузка

Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Азбука здоровья 18:12

Азбука здоровья 0 комментариев

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Читать

Рига выбрала двадцать елей для праздников

Новости Латвии 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Читать

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Латышские СМИ 17:48

Латышские СМИ 0 комментариев

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Читать

Ходорковского записали в террористы. И отнимают землю

Мир 17:33

Мир 0 комментариев

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Читать

Британские фрегаты присмотрят за русским «Янтарем»

Мир 17:24

Мир 0 комментариев

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Читать

Ремонты на путях в Земитаны нарушат движение поездов с 21 ноября

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

Читать