Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

© LETA 19 ноября, 2025 10:19

Важно 0 комментариев

LETA

Что делать, если родителю внезапно стало плохо, пока он находится с ребёнком в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ)? Взрослым следует обратиться за медицинской помощью в другое место, и ближайший вариант - Клиническая университетская больница имени Паула Страдиньша. Однако на практике, как убедилась Ивета Сазонова-Яунземе, могут возникнуть нелепые препятствия.

Здоровье женщины резко и внезапно ухудшилось, что вызвало подозрения на инсульт. "Скорая" не спешила - Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) сначала отказала в вызове, заявив: "Вы пациент ДКУБ, они должны обеспечить перевод [в другую больницу]". В ДКУБ, в свою очередь, заявили, что они этим не занимаются.

Как заявила представитель Детской больницы Инета Грантиня, больница не будет комментировать данный конкретный случай в соответствии с ограничениями, предусмотренными Законом о правах пациентов. По ее словам, ДКУБ оказывает неотложную и первую помощь взрослым - лицам, находящимся с пациентами, а также посетителям.

В ситуациях, угрожающих жизни, объявляется так называемый синий код - "синяя ситуация, требующая немедленного реагирования и/или проведения реанимационных мероприятий для спасения жизни пациента/посетителя", сказала Грантиня.

Если у взрослого человека есть жалобы на ухудшение самочувствия, медицинский персонал ДКУБ оценивает ситуацию и при необходимости вызывает СНМП.

"Врачи Детской больницы (за исключением специалистов отделения анестезиологии и реанимации и отдельных врачей) не оказывают помощь взрослым в острых случаях. Кроме того, плановая помощь взрослым пациентам оказывается только в случаях, предусмотренных законом", - отмечает Грантиня.

На вопрос о том, следовало ли перевести пациентку в больницу Страдиня или СНМП, она ответила, что Детская больница не обязана обеспечивать транспортировку взрослых в другие лечебные учреждения.

(Delfi.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя
Важно

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?
Важно

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»
Важно

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 19.11.2025
Латвия: до Тарту недалеко — экспресс-поезд начнет курсировать в этом году
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: цифровые правила надо упростить
Sfera.lv 6 часов назад
Румыния: парламенту надо платить
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: марафон – это круто
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: лидеры по накруткам
Sfera.lv 8 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
Сколько снега выпадет в Латвии в ближайшие сутки?
Bitnews.lv 13 часов назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 1 день назад

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать