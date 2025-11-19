Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

Здоровье женщины резко и внезапно ухудшилось, что вызвало подозрения на инсульт. "Скорая" не спешила - Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) сначала отказала в вызове, заявив: "Вы пациент ДКУБ, они должны обеспечить перевод [в другую больницу]". В ДКУБ, в свою очередь, заявили, что они этим не занимаются.

Как заявила представитель Детской больницы Инета Грантиня, больница не будет комментировать данный конкретный случай в соответствии с ограничениями, предусмотренными Законом о правах пациентов. По ее словам, ДКУБ оказывает неотложную и первую помощь взрослым - лицам, находящимся с пациентами, а также посетителям.

В ситуациях, угрожающих жизни, объявляется так называемый синий код - "синяя ситуация, требующая немедленного реагирования и/или проведения реанимационных мероприятий для спасения жизни пациента/посетителя", сказала Грантиня.

Если у взрослого человека есть жалобы на ухудшение самочувствия, медицинский персонал ДКУБ оценивает ситуацию и при необходимости вызывает СНМП.

"Врачи Детской больницы (за исключением специалистов отделения анестезиологии и реанимации и отдельных врачей) не оказывают помощь взрослым в острых случаях. Кроме того, плановая помощь взрослым пациентам оказывается только в случаях, предусмотренных законом", - отмечает Грантиня.

На вопрос о том, следовало ли перевести пациентку в больницу Страдиня или СНМП, она ответила, что Детская больница не обязана обеспечивать транспортировку взрослых в другие лечебные учреждения.

(Delfi.lv)