Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 11:30

Важно 0 комментариев

LETA

Отвечая на критику о том, что обещанное в мае снижение цен на продукты питания на 20% так до сих пор и не произошло, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в интервью передаче «900 секунд» в среду, 19 ноября, подчеркнул — не все механизмы влияния на цены ещё использованы.

«Я очень твёрдо настаиваю на том, что жду именно такого снижения цен на продукты питания», — заявил министр.

Валайнис указал, что уже сейчас в отдельных товарных группах наблюдается снижение цен, но не «абсолютно во всех». «Если посмотреть с момента подписания меморандума. Я говорю не только о продуктах, но и обо всех товарных категориях. В корзине низких цен с мая снижение составляет -0,8%», — утверждает Валайнис.

Когда его попросили назвать три продукта питания, которые в магазинах стали дешевле, он ответил — их несколько. «Это будет, я думаю, категория овощей — там снижение, мы увидим снижение в категориях рыбы. Где-то есть рост, где-то — снижение», — отвечая на вопрос «900 секунд», отметил министр экономики.

«Это данные, которые мы можем сравнивать, например, на уровне стран Балтии. На уровне стран Балтии мы сейчас впервые, я думаю, за несколько десятилетий выделяемся тем, что в Латвии эта тенденция отличается. Если в Эстонии цены продолжают расти, то у нас с мая тенденция к постоянному спаду цен. Также с сентября по октябрь, когда каждый год цены растут, в Латвии за десять лет зафиксирован самый маленький рост. Это показывает, что каким-то образом тенденция всё-таки пошла [на снижение]», - заявляет министр.

Валайнис также раскритиковал коллег, которых вопрос цен на продукты питания волнует не так сильно, как его самого. При этом он удовлетворён тем, что удалось договориться о снижении НДС на отдельные продукты питания. Это тоже было частью меморандума о снижении цен на продовольствие.

«Таким образом, в следующем году для четырёх продуктов — молока, яиц, хлеба и мяса птицы — будет снижен НДС до 12%. Это автоматически означает снижение цены на 9%», — сказал Валанис, добавив, что это станет выгодой для жителей Латвии.

На вопрос, продолжает ли он ожидать, что в Латвии цены на продукты питания снизятся на 20%, Валайнис ответил утвердительно. «Когда мы начинали этот процесс, я видел, что результат в 20% достижим. Тот рост цен, который произошёл в Латвии, был чрезвычайно высоким», — заявил Валайнис в интервью. Он раскритиковал латвийское правительство, которое в период с 2020 по 2023 год «ничего не делало», чтобы затормозить рост цен на продукты питания — в отличие от других европейских стран.

«Сейчас мы работаем в крайне экстремальной ситуации», — иллюстрируя серьёзность ситуации, отметил Валайнис, добавил, что с нею приходится мириться, но и что-то пытаться делать.

«За то время, что мы начали [меморандум о снижении цен на продукты], мы наблюдаем первые результаты, но мы ещё не использовали все инструменты», — подчеркнул Валайнис, перечислив, что в качестве дополнительных инструментов будут работать и сниженный НДС, и инструмент сравнения цен, который начнёт действовать с 1 декабря и усилит конкуренцию между магазинами. Также ожидаются и другие изменения в законодательстве, чтобы облегчить работу маленьким магазинам, о которых до сих пор «ничего не говорилось».

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!
Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»
Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

19.11.2025
Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

