Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

«Я очень твёрдо настаиваю на том, что жду именно такого снижения цен на продукты питания», — заявил министр.

Валайнис указал, что уже сейчас в отдельных товарных группах наблюдается снижение цен, но не «абсолютно во всех». «Если посмотреть с момента подписания меморандума. Я говорю не только о продуктах, но и обо всех товарных категориях. В корзине низких цен с мая снижение составляет -0,8%», — утверждает Валайнис.

Когда его попросили назвать три продукта питания, которые в магазинах стали дешевле, он ответил — их несколько. «Это будет, я думаю, категория овощей — там снижение, мы увидим снижение в категориях рыбы. Где-то есть рост, где-то — снижение», — отвечая на вопрос «900 секунд», отметил министр экономики.

«Это данные, которые мы можем сравнивать, например, на уровне стран Балтии. На уровне стран Балтии мы сейчас впервые, я думаю, за несколько десятилетий выделяемся тем, что в Латвии эта тенденция отличается. Если в Эстонии цены продолжают расти, то у нас с мая тенденция к постоянному спаду цен. Также с сентября по октябрь, когда каждый год цены растут, в Латвии за десять лет зафиксирован самый маленький рост. Это показывает, что каким-то образом тенденция всё-таки пошла [на снижение]», - заявляет министр.

Валайнис также раскритиковал коллег, которых вопрос цен на продукты питания волнует не так сильно, как его самого. При этом он удовлетворён тем, что удалось договориться о снижении НДС на отдельные продукты питания. Это тоже было частью меморандума о снижении цен на продовольствие.

«Таким образом, в следующем году для четырёх продуктов — молока, яиц, хлеба и мяса птицы — будет снижен НДС до 12%. Это автоматически означает снижение цены на 9%», — сказал Валанис, добавив, что это станет выгодой для жителей Латвии.

На вопрос, продолжает ли он ожидать, что в Латвии цены на продукты питания снизятся на 20%, Валайнис ответил утвердительно. «Когда мы начинали этот процесс, я видел, что результат в 20% достижим. Тот рост цен, который произошёл в Латвии, был чрезвычайно высоким», — заявил Валайнис в интервью. Он раскритиковал латвийское правительство, которое в период с 2020 по 2023 год «ничего не делало», чтобы затормозить рост цен на продукты питания — в отличие от других европейских стран.

«Сейчас мы работаем в крайне экстремальной ситуации», — иллюстрируя серьёзность ситуации, отметил Валайнис, добавил, что с нею приходится мириться, но и что-то пытаться делать.

«За то время, что мы начали [меморандум о снижении цен на продукты], мы наблюдаем первые результаты, но мы ещё не использовали все инструменты», — подчеркнул Валайнис, перечислив, что в качестве дополнительных инструментов будут работать и сниженный НДС, и инструмент сравнения цен, который начнёт действовать с 1 декабря и усилит конкуренцию между магазинами. Также ожидаются и другие изменения в законодательстве, чтобы облегчить работу маленьким магазинам, о которых до сих пор «ничего не говорилось».