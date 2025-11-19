«Все были рады вернуться»: Мерц вызвал скандал, ненароком оскорбив бразильцев

На прошлой неделе Мерц вернулся в Германию из бразильского города Белен, расположенного в Амазонии, где они участвовали в климатических переговорах ООН. На торговой конференции в Берлине канцлер попытался вселить оптимизм в отношении испытывающей трудности немецкой экономики, но попал в неловкую ситуацию.

«Мы живем в одной из самых красивых стран мира. На прошлой неделе я спросил нескольких журналистов, которые были со мной в Бразилии: кто из вас хотел бы остаться здесь? Никто не поднял руку, — сказал Мерц по возвращении из Бразилии. - Все они были счастливы, что, прежде всего, мы вернулись из этого места в Германию».

Его комментарии вызвали негативную реакцию среди бразильских политиков и, согласно отчету Spiegel, могут даже поставить под угрозу усилия немецкой делегации на месте.

«Ему следовало пойти потанцевать в Паре», — сказал Лула о штате, в котором находится Белен. «Ему следовало попробовать кухню Пары. Тогда он бы понял, что Берлин не может предложить ему и 10 процентов того качества, которое предлагает штат Пара».

«Пара открыл свои двери и продемонстрировал гостеприимство своего народа. Любопытно, что те, кто способствовал глобальному потеплению, считают жару Амазонки странной», — написал на X губернатор штата Пара Хельдер Барбальо.