«Все были рады вернуться»: Мерц вызвал скандал, ненароком оскорбив бразильцев

19 ноября, 2025 12:20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал Фридриха Мерца после того, как канцлер Германии высказался в уничижительном тоне о южноамериканской стране, пишет Politico.

На прошлой неделе Мерц вернулся в Германию из бразильского города Белен, расположенного в Амазонии, где они участвовали в климатических переговорах ООН. На торговой конференции в Берлине канцлер попытался вселить оптимизм в отношении испытывающей трудности немецкой экономики, но попал в неловкую ситуацию.

«Мы живем в одной из самых красивых стран мира. На прошлой неделе я спросил нескольких журналистов, которые были со мной в Бразилии: кто из вас хотел бы остаться здесь? Никто не поднял руку, — сказал Мерц по возвращении из Бразилии. - Все они были счастливы, что, прежде всего, мы вернулись из этого места в Германию».

Его комментарии вызвали негативную реакцию среди бразильских политиков и, согласно отчету Spiegel, могут даже поставить под угрозу усилия немецкой делегации на месте.

«Ему следовало пойти потанцевать в Паре», — сказал Лула о штате, в котором находится Белен. «Ему следовало попробовать кухню Пары. Тогда он бы понял, что Берлин не может предложить ему и 10 процентов того качества, которое предлагает штат Пара».

«Пара открыл свои двери и продемонстрировал гостеприимство своего народа. Любопытно, что те, кто способствовал глобальному потеплению, считают жару Амазонки странной», — написал на X губернатор штата Пара Хельдер Барбальо.

 

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров
65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить
Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (3)

Обновлено: 19:40 19.11.2025
Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Рига выбрала двадцать елей для праздников

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Ходорковского записали в террористы. И отнимают землю

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Британские фрегаты присмотрят за русским «Янтарем»

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Ремонты на путях в Земитаны нарушат движение поездов с 21 ноября

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

