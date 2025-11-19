Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во вторник в рижском канале был найден погибший

19 ноября, 2025 11:23

0 комментариев

Во вторник в Риге в городском канале был найден погибший мужчина, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В пятницу другой погибший был найден в водоеме в Саулкрастском крае.

С начала года Государственная пожарно-спасательная служба нашла в водоемах 98 погибших, в том числе 45 во время купального сезона с 15 мая по 15 сентября.
 

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

