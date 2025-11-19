На пляже Кароста найден выброшенный на берег дрон

Службы подчёркивают, что угрозы для общества на данный момент не выявлено. Ранее этой осенью на нескольких пляжах Латвии находили обломки дронов, предварительно относимых к российскому ложному аппарату Gerbera. Обнаруженный объект проверяют на возможную связь с предыдущими находками.

В начале сентября около двадцати российских дронов вошли в воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита польскими истребителями F-16 и союзными F-35, поскольку они представляли угрозу безопасности населения. Это был первый случай уничтожения российских дронов над территорией НАТО.