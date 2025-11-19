Полиция прибыла примерно через пятьдесят минут. По словам сотрудников, раз уж деньги лежат на кассе, то состава преступления нет. При этом они заявили, что раз крови нет — дела нет. Такой подход шокировал работников магазина и покупателей.



Внимание! Нецензурная лексика!

Несмотря на удар по сотруднице, правоохранители отказались фиксировать факт нападения. В магазине напомнили, что по новым правилам продажа алкоголя разрешена только до 20:00 и нарушение ограничений вызывает регулярные конфликты.



Отметим, что судя по всему, сеть Mere экономит на охране и не ценить безопасность продавцов.