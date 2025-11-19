Британские фрегаты присмотрят за русским «Янтарем»

Флот Великобритании направил фрегат и самолёты для наблюдения за судном, которое предназначено для сбора разведданных и картографирования подводных кабелей. Хили заявил, что «Янтарь» способен угрожать подводной инфраструктуре Британии и её союзников. ВМС изменили правила действий, чтобы обеспечить более тщательный контроль и иметь варианты военной реакции при смене курса российского корабля.

Министр отказался раскрывать детали подготовленных сценариев, отметив, что это «только сделает президента Путина мудрее». Он подчеркнул, что Британия видит действия России и готова ответить, если «Янтарь» направится на юг. Хили также сообщил, что корабль впервые светил лазером на британские истребители, что подвергает пилотов риску.