Ходорковского записали в террористы. И отнимают землю

Попадание в список полностью блокирует доступ к финансовым услугам, кроме отдельных операций, и запрещает взаимодействие со СМИ, участие в выборах и организацию публичных мероприятий. В середине октября ФСБ сообщила о возбуждении дела против членов «Антивоенного комитета России» по статьям о «насильственном захвате власти» и «организации террористического сообщества». Фигурантами проходят Ходорковский, Шульман, Кокорич и Зимин. Ранее против Ходорковского уже заводили дела о «фейках» об армии, а МВД объявило его в розыск.

Генпрокуратура также требует изъять имущество лицея-интерната «Подмосковный», основанного Ходорковским, включая восемьдесят шесть гектаров земли и десятки зданий. Ведомство считает, что имущество «фактически принадлежит должникам по исполнительному производству» — Ходорковскому и Платону Лебедеву.