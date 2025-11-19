Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Листовая капуста богата каротиноидами: лютеином, альфа- и бета-каротином, витамином С и другими защитными соединениями, которые нужны глазам, коже и иммунитету.

Но есть нюанс: эти вещества жирорастворимые, а ткань листа держит их как сейф.

Вода их не “выносит”, и организм усваивает лишь крошки пользы.

Учёные прогнали листовую капусту через пищеварительную модель и увидели:

сырая — отдаёт мало питательных веществ;

приготовленная — почти то же самое;

но стоит добавить масляную заправку или соус, и уровень усвоения резко растёт.

Масло создаёт мельчайшие жировые капли, которые проникают в размягчённую ткань листа и вытягивают каротиноиды, превращая их в форму, которую кишечник действительно может впитать.

Самое удобное — не важно, когда добавить масло:

в соус при готовке или уже в тарелке.

Эффект одинаковый.

Главный вывод прост:

если хотите получить максимум пользы — не ешьте листовую капусту “всухую”.

Чайная ложка масла делает её в несколько раз полезнее.