Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Листовая капуста богата каротиноидами: лютеином, альфа- и бета-каротином, витамином С и другими защитными соединениями, которые нужны глазам, коже и иммунитету.
Но есть нюанс: эти вещества жирорастворимые, а ткань листа держит их как сейф.
Вода их не “выносит”, и организм усваивает лишь крошки пользы.
Учёные прогнали листовую капусту через пищеварительную модель и увидели:
сырая — отдаёт мало питательных веществ;
приготовленная — почти то же самое;
но стоит добавить масляную заправку или соус, и уровень усвоения резко растёт.
Масло создаёт мельчайшие жировые капли, которые проникают в размягчённую ткань листа и вытягивают каротиноиды, превращая их в форму, которую кишечник действительно может впитать.
Самое удобное — не важно, когда добавить масло:
в соус при готовке или уже в тарелке.
Эффект одинаковый.
Главный вывод прост:
если хотите получить максимум пользы — не ешьте листовую капусту “всухую”.
Чайная ложка масла делает её в несколько раз полезнее.