Психолог развеяла главный миф о психопатах. Они не то, что показывают в кино

Но криминальный психолог Джулия Шоу, которая работает с реальными преступниками, говорит: главное заблуждение — что психопаты умны.
По её словам, в реальности у людей с официальным диагнозом психопатии чаще всего IQ ниже среднего.
Да, они могут быть манипулятивными — но обычно делают это не тонко и не “по-гениальному”.
Шоу подчёркивает: образ интеллектуального суперзлодея — чистое кино. Настоящие психопаты обычно импульсивны, плохо учатся, совершают ошибки и часто рушат собственную жизнь быстрее, чем чужую.
Психологи давно пытаются “похоронить миф Ханнибала Лектера”:
психопат не равно гений злодейства
психопат необязательно убийца
психопатия — это набор черт: агрессия, импульсивность, отсутствие эмпатии
И самое неожиданное: по оценкам специалистов, примерно 1% людей имеет психопатические черты, и большинство из них никогда не станет преступниками.
Как говорят исследователи: в кино психопаты — умные злодеи. В жизни — проблемные люди, которые далеко не так сообразительны, как кажется режиссёрам Голливуда.