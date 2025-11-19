Психолог развеяла главный миф о психопатах. Они не то, что показывают в кино

Но криминальный психолог Джулия Шоу, которая работает с реальными преступниками, говорит: главное заблуждение — что психопаты умны.

По её словам, в реальности у людей с официальным диагнозом психопатии чаще всего IQ ниже среднего.

Да, они могут быть манипулятивными — но обычно делают это не тонко и не “по-гениальному”.

Шоу подчёркивает: образ интеллектуального суперзлодея — чистое кино. Настоящие психопаты обычно импульсивны, плохо учатся, совершают ошибки и часто рушат собственную жизнь быстрее, чем чужую.

Психологи давно пытаются “похоронить миф Ханнибала Лектера”:

психопат не равно гений злодейства

психопат необязательно убийца

психопатия — это набор черт: агрессия, импульсивность, отсутствие эмпатии

И самое неожиданное: по оценкам специалистов, примерно 1% людей имеет психопатические черты, и большинство из них никогда не станет преступниками.

Как говорят исследователи: в кино психопаты — умные злодеи. В жизни — проблемные люди, которые далеко не так сообразительны, как кажется режиссёрам Голливуда.