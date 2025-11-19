Бесплатную медицину — только местным! Уехавшим придется платить

«Модель двух корзин не работает»

Минздрав признаёт, что принцип двух корзин так и не был реализован: услуги получали все, независимо от взносов. Теперь для получения оплачиваемой помощи место жительства в Латвии должно быть декларировано минимум за месяц до обращения. Исключения сохраняются для защищённых групп — новорождённых, пострадавших в уголовном процессе, пенсионеров, студентов ЕС и других категорий.

«Введение принципа декларирования ограничит доступ живущих за рубежом»

Поправки коснутся граждан Латвии, которые декларировали жизнь за границей. По данным ПМЛП, таких более двухсот тысяч, и часть регулярно использует латвийскую медицину. Минздрав утверждает, что это снижает доступность услуг для тех, кто живёт и работает в стране.

NVD также продолжит возвращать средства в бюджет через регресс и международные расчёты. В 2025 году ожидается возврат более полутора миллионов евро. Поправки расширяют и список пациентов, освобождённых от доплат за лечение зависимостей: к текущим категориям добавляются люди с патологической тягой к азартным играм.