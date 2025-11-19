Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, статус государственного языка накладывает обязанность соблюдать регулирующие его использование нормы, особенно когда затрагиваются общественные интересы. Каждый должен осознавать свою личную ответственность за соблюдение этих правил — это не просто индивидуальный выбор, а обязанность, которая обеспечивает всем жителям страны равный доступ к информации, услугам и законам.
В записке также подчёркиваются нынешние геополитические риски, при которых существуют внешние попытки повлиять и ослабить роль и значение государственного языка. В таких условиях необходима усиленная защита его использования.
Поправки предлагают повысить административные штрафы за нарушения в следующих случаях:
- несоблюдение норм государственного языка в публичной информации,
- несоблюдение правил образования и использования наименований на государственном языке
- отказ принимать документы, оформленные на государственном языке,
недостаточное использование государственного языка при исполнении профессиональных и должностных обязанностей,
- проявление неуважения к государственному языку,
- отсутствие перевода или информации, связанной с оборотом товаров, на латышском языке,
заключение трудового договора с работником без учёта требуемого уровня владения государственным языком.
Цель административного наказания — предотвратить правонарушения и обеспечить соблюдение закона в будущем. Главная задача — способствовать общественной безопасности, порядку и уважению к закреплённым в законе ценностям, включая государственный язык. Повышение штрафов, по мнению авторов, будет стимулировать использование латышского языка в соответствии с нормативными актами, укрепляя его как один из фундаментов безопасности, конституционных ценностей и национальной идентичности.
Авторы подчёркивают: это чёткая позиция государства — государственный язык важен, его нужно уважать и использовать ответственно.
Для вступления поправок в силу им ещё предстоит получить поддержку Сейма в трёх чтениях.
