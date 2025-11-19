Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Не знаешь латышский – плати: Сейм готовит ужесточение штрафов в пяти случаях

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 14:29

Важно 0 комментариев

LETA

Чтобы усилить ответственность за использование и защиту латышского языка как единственного государственного, Юридическая комиссия Сейма в среду, 19 ноября, концептуально поддержала подготовленные депутатами поправки. Они предусматривают значительное повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, статус государственного языка накладывает обязанность соблюдать регулирующие его использование нормы, особенно когда затрагиваются общественные интересы. Каждый должен осознавать свою личную ответственность за соблюдение этих правил — это не просто индивидуальный выбор, а обязанность, которая обеспечивает всем жителям страны равный доступ к информации, услугам и законам.

В записке также подчёркиваются нынешние геополитические риски, при которых существуют внешние попытки повлиять и ослабить роль и значение государственного языка. В таких условиях необходима усиленная защита его использования.

Поправки предлагают повысить административные штрафы за нарушения в следующих случаях:

  • несоблюдение норм государственного языка в публичной информации,
  • несоблюдение правил образования и использования наименований на государственном языке
  • отказ принимать документы, оформленные на государственном языке,
    недостаточное использование государственного языка при исполнении профессиональных и должностных обязанностей,
  • проявление неуважения к государственному языку,
  • отсутствие перевода или информации, связанной с оборотом товаров, на латышском языке,
    заключение трудового договора с работником без учёта требуемого уровня владения государственным языком.

Цель административного наказания — предотвратить правонарушения и обеспечить соблюдение закона в будущем. Главная задача — способствовать общественной безопасности, порядку и уважению к закреплённым в законе ценностям, включая государственный язык. Повышение штрафов, по мнению авторов, будет стимулировать использование латышского языка в соответствии с нормативными актами, укрепляя его как один из фундаментов безопасности, конституционных ценностей и национальной идентичности.

Авторы подчёркивают: это чёткая позиция государства — государственный язык важен, его нужно уважать и использовать ответственно.

Для вступления поправок в силу им ещё предстоит получить поддержку Сейма в трёх чтениях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров
Латышские СМИ

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)
Важно

Бутылкой — по голове! Алкаш напал на продавца в Mere (ВИДЕО)

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Важно

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:40 19.11.2025
Балтия: цена для всех одинакова?
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: оценка больничных сетей
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: вроде как и не бонус
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: больницы останутся без диагностики
Sfera.lv 7 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 20 часов назад
Парад в Риге собрал тысячи зрителей в День Независимости
Bitnews.lv 20 часов назад
Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 2 дня назад

Факел против автобуса. Как Рига собирается избегать транспортного коллапса в следующие праздники?

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс поручил разработать более эффективное планирование движения общественного транспорта в праздничные дни. По словам самоуправления, жители должны заранее получать точную информацию о том, как изменятся маршруты и графики. Поводом стали проблемы, возникшие восемнадцатого ноября, когда дополнительные рейсы «Rīgas satiksme» не смогли компенсировать влияние ограничений движения.

Читать
Загрузка

Капля масла включает суперсилу листовой капусты. Учёные объяснили как

Азбука здоровья 18:12

Азбука здоровья 0 комментариев

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Все привыкли думать, что тарелка с листовой капустой  кале — это уже здоровье.
Но новое исследование показывает: если есть её без масла, то почти все ценные вещества так и остаются запертыми внутри листьев.

Читать

Рига выбрала двадцать елей для праздников

Новости Латвии 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Возраст главных рождественских елей Риги достигает тридцати пяти лет, а высота — до двадцати одного метра. Об этом сообщили во внешней коммуникационной службе Рижской думы. Мэр Виестурс Клейнбергс выбрал деревья в лесничестве Тирели предприятия «Rīgas meži» недалеко от населённого пункта Cielavas. Эти ели украсят Домскую площадь и Ратушную площадь.

Читать

65, 67 или 70 лет? Министр Узулниекс сделал выбор за пенсионеров

Латышские СМИ 17:48

Латышские СМИ 0 комментариев

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

В середине двухтысячных пенсионный возраст в Латвии составлял шестьдесят два с половиной года. Сейчас он равен шестидесяти пяти, но ещё недавно обсуждались планы поднять его до шестидесяти семи лет уже в 2027–2028 годах. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Райниса Узулниекса, остаются ли эти планы актуальными. Министр отметил, что ему сложно оценить их дальнейшую судьбу, добавив, что Дания намерена вводить пенсионный возраст от семидесяти лет начиная с тридцатых годов.

Читать

Ходорковского записали в террористы. И отнимают землю

Мир 17:33

Мир 0 комментариев

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Росфинмониторинг включил Михаила Ходорковского в перечень лиц, признанных в России «террористами и экстремистами», сообщил источник в ведомстве. Бывший глава ЮКОСа входит в число основателей «Антивоенного комитета России», созданного после начала полномасштабного вторжения в Украину. Днём ранее в тот же реестр попали политолог Екатерина Шульман, предприниматели Борис Зимин и Михаил Кокорич — все они связаны с этим комитетом.

Читать

Британские фрегаты присмотрят за русским «Янтарем»

Мир 17:24

Мир 0 комментариев

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз за год вошёл в воды Великобритании, сообщил министр обороны Джон Хили изданию Politico. Судно направляло лазерные лучи на британские военные самолёты, что Хили назвал крайне опасным. Корабль сейчас находится у границы территориальных вод, на расстоянии около двенадцати миль от берега.

Читать

Ремонты на путях в Земитаны нарушат движение поездов с 21 ноября

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

С 21 ноября существенно изменится расписание поездов Vivi в направлениях Скулте и Сигулды, сообщила компания. Причина в новом этапе ремонтных работ Latvijas dzelzceļš на станции Земитаны, которые ограничат доступность путей и замедлят движение поездов между Рижским Центральным вокзалом и Земитанами. Отдельные рейсы направления Скулте будут курсировать только до станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах придётся пересаживаться на другой поезд. Два поезда из Айзкраукле будут прибывать в Ригу на пять минут позже графика.

Читать