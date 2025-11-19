Дорогая наша Латвия! Наша инфляция снова выше среднеевропейской

Наименее заметный рост цен зафиксирован на Кипре с показателем 0,2 процента. Выше всего инфляция подскочила в Румынии — до 8,4 процента. В Эстонии показатель составил 4,5 процента, в Литве — 3,7 процента.

«Eurostat рассчитывает инфляцию по согласованному индексу HICP»

По сравнению с сентябрем в Латвии цены выросли на 0,3 процента — так же, как в Германии и Польше. В двух десятках стран ЕС в октябре тоже отмечен месячный рост цен. Максимальный прирост показали Дания и Нидерланды, где цены подскочили на 0,6 процента.

«На Мальте зарегистрирована месячная дефляция на уровне 0,9 процента»

Снижение стоимости потребительских товаров в месячном выражении зафиксировано только на Мальте. В Венгрии цены в октябре не изменились. В остальных странах рост был слабее — на уровне 0,1 процента.