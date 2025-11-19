Ты спишь — тебя лечат. Это уже реальность

Как это работает?

Везде стоят переносные датчики, по коридорам ездят тихие роботизированные тележки, а по палатам идёт мягкий красный свет вместо обычных ламп, чтобы не сбивать организм и не ломать выработку мелатонина — гормона, который отвечает за восстановление и иммунитет.

Врачи уже заметили: в таких больницах пациенты восстанавливаются быстрее, меньше нервничают и переносят лечение спокойнее. А исследования подтверждают — непрерывный сон ускоряет заживление тканей, снижает уровень стресса и реально помогает иммунной системе работать как надо.

Получается, иногда лучшая таблетка, это просто дать человеку наконец выспаться.