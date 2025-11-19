Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп отправил делегацию в Киев и Москву: пробует возобновить переговоры

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 11:48

Президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом для оценки обстановки и возобновления мирных переговоров, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Politico осведомленные источники. По их словам, Дрисколл должен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также военными и представителями промышленности.

Сопровождать американского министра в ходе поездки будут два четырехзвездочных генерала: главный командующий армией США в Европе Крис Донахью и начальник штаба армии США Рэнди Джордж.

После того как Дрисколл ознакомится «с фактами на месте», он доложит о своих выводах Белому дому, сказал WSJ высокопоставленный представитель администрации США. Также планируется, что вслед за Киевом министр посетит Москву, где проведет переговоры с российскими чиновниками. Решение привлечь Дрисколла к активизации мирного диалога связано с убеждением Белого дома в том, что Москва может быть более открыта к переговорам при посредничестве военных, отмечает WSJ. Один из источников издания рассказал, что идея отправить Дрисколла в Украину, а затем в Россию возникла в ходе разговора Трампа с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который учился с министром в юридической школе Йельского университета.

Перед поездкой в Киев Дрисколла проинструктировал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который до сих пор остается ключевым лицом администрации по переговорам с Кремлем, отметил собеседник WSJ. Сам Уиткофф, по данным источников Axios, готовит новый план по прекращению войны в Украине и консультируется по его поводу с Россией. План состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил участие в работе над планом. Он отметил, что документ должен быть готов к следующей встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. До тех пор Вашингтон объяснит «преимущества» нового подхода украинцам и европейцам, добавил российский чиновник.

Главные новости

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!
Важно

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»
Важно

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Важно

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

