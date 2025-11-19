Трамп отправил делегацию в Киев и Москву: пробует возобновить переговоры

Сопровождать американского министра в ходе поездки будут два четырехзвездочных генерала: главный командующий армией США в Европе Крис Донахью и начальник штаба армии США Рэнди Джордж.

После того как Дрисколл ознакомится «с фактами на месте», он доложит о своих выводах Белому дому, сказал WSJ высокопоставленный представитель администрации США. Также планируется, что вслед за Киевом министр посетит Москву, где проведет переговоры с российскими чиновниками. Решение привлечь Дрисколла к активизации мирного диалога связано с убеждением Белого дома в том, что Москва может быть более открыта к переговорам при посредничестве военных, отмечает WSJ. Один из источников издания рассказал, что идея отправить Дрисколла в Украину, а затем в Россию возникла в ходе разговора Трампа с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который учился с министром в юридической школе Йельского университета.

Перед поездкой в Киев Дрисколла проинструктировал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который до сих пор остается ключевым лицом администрации по переговорам с Кремлем, отметил собеседник WSJ. Сам Уиткофф, по данным источников Axios, готовит новый план по прекращению войны в Украине и консультируется по его поводу с Россией. План состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил участие в работе над планом. Он отметил, что документ должен быть готов к следующей встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. До тех пор Вашингтон объяснит «преимущества» нового подхода украинцам и европейцам, добавил российский чиновник.