Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

При чём тут цены на яйца? Юрист — о роли центральных банков в жизни простых латвийцев

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 11:28

Юридическая консультация 0 комментариев

-Пришло время рассказать о роли центральных банков в жизни простого жителя Латвии. Звучит странно: где, например, Европейский центральный банк (ЕЦБ), а где мы со своими ценами на яйца в магазине? Так вот, связь прямая — очень кратко и упрощённо, пишет на своей страничке в Фейсбуке юрист Юрий Соколовский.

-У центральных банков есть мощный рычаг: они могут добавлять деньги в экономику, чтобы избежать её спада, и уменьшать денежную массу, если экономика перегрелась и начался быстрый рост цен.

Что зависит от ЕЦБ в нашей жизни.

Если ЕЦБ стимулирует экономику — увеличивает денежную массу в обороте через снижение своей процентной ставки, закупку государственных долгов и др., — тем самым он способствует:

• росту экономики,

• увеличению рабочих мест,

• росту зарплат,

• росту спроса,

• росту цен на недвижимость,

• росту стоимости аренды,

• росту инфляции,

• увеличению государственных расходов,

• росту госдолга,

• росту кредитования,

• росту цен на акции,

• снижению процентных ставок по депозитам для населения,

• снижению платежей по ипотечным кредитам и т. д.

Если ЦБ «охлаждает» экономику — повышает процентную ставку, прекращает закупку государственных долгов и т. д., — это способствует:

• замедлению роста экономики,

• остановке роста зарплат,

• сокращению кредитования,

• снижению спроса,

• сокращению рабочих мест,

• снижению инфляции,
остановка или снижение цен на недвижимость и найм

• сокращению государственных расходов,

• снижению цен на акции,

• повышению процентов по депозитам,

• увеличению платежей по ипотеке.

Почти каждая позиция влияет на нашу повседневную жизнь и благосостояние. Конечно, на всё перечисленное влияют и другие факторы, но денежная политика центральных банков — один из важнейших.

Поэтому, чтобы понять, что нас ждёт, нужно смотреть на политику центральных банков. От того, поднимают они свой «палец» вверх или вниз, наша жизнь может сильно меняться, а их ошибки — дорого нам обходятся.

Если тема интересна, расскажу больше.

На фото: пример того как стимулирующая деятельность ЕЦБ во время пандемии подняла цены в Латвии за два года на 23 процента. Вот и цены на яйца.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!
Важно

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Важно

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя
Важно

Обещанные минус 20% недотянули даже до одного: Валайнис винит всех, кроме себя

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 19.11.2025
Латвия: до Тарту недалеко — экспресс-поезд начнет курсировать в этом году
Sfera.lv 3 часа назад
Писториус: Балтийское море — арена конфронтации
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: цифровые правила надо упростить
Sfera.lv 6 часов назад
Венгрия: синтетическое мясо – запретить
Sfera.lv 6 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
Экспресс Тарту-Рига могут запустить уже в декабре
Bitnews.lv 13 часов назад
«Мы очнулись на краю обрыва» — Миериня о цене свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 1 день назад

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать