При чём тут цены на яйца? Юрист — о роли центральных банков в жизни простых латвийцев

-У центральных банков есть мощный рычаг: они могут добавлять деньги в экономику, чтобы избежать её спада, и уменьшать денежную массу, если экономика перегрелась и начался быстрый рост цен.

Что зависит от ЕЦБ в нашей жизни.

Если ЕЦБ стимулирует экономику — увеличивает денежную массу в обороте через снижение своей процентной ставки, закупку государственных долгов и др., — тем самым он способствует:

• росту экономики,

• увеличению рабочих мест,

• росту зарплат,

• росту спроса,

• росту цен на недвижимость,

• росту стоимости аренды,

• росту инфляции,

• увеличению государственных расходов,

• росту госдолга,

• росту кредитования,

• росту цен на акции,

• снижению процентных ставок по депозитам для населения,

• снижению платежей по ипотечным кредитам и т. д.

Если ЦБ «охлаждает» экономику — повышает процентную ставку, прекращает закупку государственных долгов и т. д., — это способствует:

• замедлению роста экономики,

• остановке роста зарплат,

• сокращению кредитования,

• снижению спроса,

• сокращению рабочих мест,

• снижению инфляции,

остановка или снижение цен на недвижимость и найм

• сокращению государственных расходов,

• снижению цен на акции,

• повышению процентов по депозитам,

• увеличению платежей по ипотеке.

Почти каждая позиция влияет на нашу повседневную жизнь и благосостояние. Конечно, на всё перечисленное влияют и другие факторы, но денежная политика центральных банков — один из важнейших.

Поэтому, чтобы понять, что нас ждёт, нужно смотреть на политику центральных банков. От того, поднимают они свой «палец» вверх или вниз, наша жизнь может сильно меняться, а их ошибки — дорого нам обходятся.

Если тема интересна, расскажу больше.

На фото: пример того как стимулирующая деятельность ЕЦБ во время пандемии подняла цены в Латвии за два года на 23 процента. Вот и цены на яйца.