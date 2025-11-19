Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Мишка с ИИ раздавал детям опасные советы

Редакция PRESS 19 ноября, 2025 09:58

Всюду жизнь 0 комментариев

В США и Канаде исследователи решили проверить несколько «умных» игрушек для детей — тех самых милых, пушистых и с искусственным интеллектом внутри. Один из мишек, Kumma за 99 долларов, внезапно оказался звездой проверки. Но не в хорошем смысле.

Снаружи он выглядит как обычный плюшевый друг, который должен слушать сказки и отвечать на «почему небо голубое». Но стоило в тесте случайно упомянуть слово «kink», как мишка бодро перешёл на темы, которые точно не входят в учебную программу для детсадовцев. В одном из ответов он даже предложил «добавить сюжетный поворот» в ролевые игры для взрослых. Исследователи, мягко говоря, удивились. А как должно быть были шокированы родители?

Дальше — больше. Когда эксперты спросили, где дома могут лежать ножи, Kumma подробно перечислил кухонные варианты, словно помогал готовить обед, а не развлекать малышей. Плюшевый консультант по кулинарии и всему на свете.

Авторы отчёта Trouble in Toyland 2025 уточнили: сами дети такие вопросы обычно не задают, но легко повторяют слова, услышанные в интернете. А мишка оказался готов обсуждать буквально всё — без фильтра, без паузы, без понимания, что он вообще делает.

Игрушка работала на базе OpenAI GPT-4o. После проверки доступ игрушки к сервису производителя временно отключили, а компания FoloToy приостановила продажи и запустила срочную внутреннюю проверку.

Исследователи добавляют: дело не только в одном говорливом мишке. Мир заполняют «AI-друзья», которые отвечают, шутят и никогда не устают. Звучит мило, пока не вспомнишь, что настоящие друзья всё же иногда говорят «нет» и точно не рассказывают детям то, что Kumma умудрился выдать за одну сессию.

В итоге мишку отправили «додумывать поведение». А родителям напомнили простую вещь: даже самый пушистый ИИ не заменяет бдительность взрослых. Особенно если плюшевый друг слишком стремится поговорить «по душам».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?
Важно

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!
Важно

Маме больного ребенка стало плохо прямо в Детской больнице: а взрослых там не лечат!

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»
Важно

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 19.11.2025
Латвия: до Тарту недалеко — экспресс-поезд начнет курсировать в этом году
Sfera.lv 3 часа назад
Писториус: Балтийское море — арена конфронтации
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: цифровые правила надо упростить
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: страх перед криптой
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: лидеры по накруткам
Sfera.lv 8 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 1 день назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 1 день назад

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать