Если родители разведутся, что получит в наследство несовершеннолетний ребенок?

Согласно положениям Гражданского закона, у супругов может быть как общее, так и отдельное имущество.

Общим имуществом обоих супругов является все то, что приобретено ими во время брака совместно или одним из них, но на средства обоих супругов или при содействии другого супруга. В случае сомнений следует исходить из предположения, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях.

К отдельному имуществу каждого супруга относится в том числе имущество, имевшееся у него до вступления в брак и которым этот супруг может распоряжаться по своему усмотрению и во время брака.

Поэтому в случае развода отдельное имущество остается в распоряжении этого супруга и не подлежит разделу.

Гражданский закон также устанавливает, что если отдельным имуществом супруга является недвижимость, то это должно быть внесено в Земельную книгу.

Таким образом, квартира, которую ваша дочь получила от своей сестры до заключения второго брака, после его заключения будет являться ее отдельной собственностью. Поэтому в случае развода второй супруг не сможет претендовать на нее или ее часть. Но чтобы избежать возможных споров и защитить свои права, вашей дочери необходимо зарегистрировать в Земельной книге отметку о том, что эта квартира является ее отдельной собственностью.

Следовательно, вашей дочери необязательно переписывать квартиру на сына только для того, чтобы ее второй муж не смог как-либо претендовать на квартиру в случае развода.

Супруги могут также оформить брачный договор и указать там, помимо прочего, что квартира дочери является ее отдельной собственностью и не подлежит разделу.

Наследование отдельного имущества одного супруга другим

Однако нельзя не отметить, что, согласно статье 392 Гражданского закона, переживший супруг наследует от умершего независимо от того, какой вид имущественных отношений существовал между супругами во время брака.

Это означает, что если у умершего супруга было отдельное имущество или между супругами был заключен брачный договор, то это имущество включается в наследственную массу, и переживший супруг имеет право на наследство наравне с другими наследниками первой очереди (например детьми). Но ситуация зависит еще и от того, оставил ли умерший супруг завещание, заключил ли договор наследования и пр. Поэтому рекомендуем обратиться за более подробной консультацией к нотариусу или присяжному адвокату.

Передача недвижимости в собственность ребёнку

Необходимо учесть, что передача квартиры в собственность несовершеннолетнему ребенку сопряжена с более сложными процедурными вопросами и последствиями, чем та же сделка с совершеннолетним, поскольку, чтобы передать квартиру в собственность сыну, потребуется разрешение органа опеки – сиротского суда. А после передачи собственности сыну ваша дочь потеряет право распоряжаться квартирой без участия сиротского суда, что сильно ограничит ее возможности в будущем. И может случиться даже так, что, например, продать квартиру будет довольно затруднительно или даже невозможно.