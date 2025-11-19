Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Если родители разведутся, что получит в наследство несовершеннолетний ребенок?

«Семь секретов» 19 ноября, 2025 10:54

Юридическая консультация 0 комментариев

Моя дочь собирается замуж во второй раз. У нее есть сын от первого брака, которому только 16 лет. У нее есть квартира, которую она получила по наследству от своей двоюродной сестры, но живут они в квартире ее будущего мужа. Если они поженятся, а потом разведутся, то ее второй муж получит часть квартиры при разделе имущества? А если она перепишет квартиру на своего сына уже сейчас, до женитьбы, то тогда муж не сможет ее получить в случае развода? (Из почты редакции)

Согласно положениям Гражданского закона, у супругов может быть как общее, так и отдельное имущество.

Общим имуществом обоих супругов является все то, что приобретено ими во время брака совместно или одним из них, но на средства обоих супругов или при содействии другого супруга. В случае сомнений следует исходить из предположения, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях.

К отдельному имуществу каждого супруга относится в том числе имущество, имевшееся у него до вступления в брак и которым этот супруг может распоряжаться по своему усмотрению и во время брака.

Поэтому в случае развода отдельное имущество остается в распоряжении этого супруга и не подлежит разделу.

Гражданский закон также устанавливает, что если отдельным имуществом супруга является недвижимость, то это должно быть внесено в Земельную книгу.

Таким образом, квартира, которую ваша дочь получила от своей сестры до заключения второго брака, после его заключения будет являться ее отдельной собственностью. Поэтому в случае развода второй супруг не сможет претендовать на нее или ее часть. Но чтобы избежать возможных споров и защитить свои права, вашей дочери необходимо зарегистрировать в Земельной книге отметку о том, что эта квартира является ее отдельной собственностью.

Следовательно, вашей дочери необязательно переписывать квартиру на сына только для того, чтобы ее второй муж не смог как-либо претендовать на квартиру в случае развода.

Супруги могут также оформить брачный договор и указать там, помимо прочего, что квартира дочери является ее отдельной собственностью и не подлежит разделу.

Наследование отдельного имущества одного супруга другим

Однако нельзя не отметить, что, согласно статье 392 Гражданского закона, переживший супруг наследует от умершего независимо от того, какой вид имущественных отношений существовал между супругами во время брака.

Это означает, что если у умершего супруга было отдельное имущество или между супругами был заключен брачный договор, то это имущество включается в наследственную массу, и переживший супруг имеет право на наследство наравне с другими наследниками первой очереди (например детьми). Но ситуация зависит еще и от того, оставил ли умерший супруг завещание, заключил ли договор наследования и пр. Поэтому рекомендуем обратиться за более подробной консультацией к нотариусу или присяжному адвокату.

Передача недвижимости в собственность ребёнку

Необходимо учесть, что передача квартиры в собственность несовершеннолетнему ребенку сопряжена с более сложными процедурными вопросами и последствиями, чем та же сделка с совершеннолетним, поскольку, чтобы передать квартиру в собственность сыну, потребуется разрешение органа опеки – сиротского суда. А после передачи собственности сыну ваша дочь потеряет право распоряжаться квартирой без участия сиротского суда, что сильно ограничит ее возможности в будущем. И может случиться даже так, что, например, продать квартиру будет довольно затруднительно или даже невозможно.

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать