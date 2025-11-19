Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Ноября Завтра: Betija, Elizabete, Liza, Lize
Доступность

Можно ли уменьшить размер выплачиваемых алиментов из-за рождения новых детей?

«Семь секретов» 19 ноября, 2025 11:13

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть ребенок 10 лет, на которого плачу алименты его матери. Сейчас я женился, у нас родилась двойня. Теперь мне надо содержать уже троих детей и семью. Но теперь денег не хватает. Можно платить деньги в том размере, который выплачивается на ребенка из Госфонда содержания, пока я не найду работу с большей зарплатой? (Из почты редакции).

В государстве установлен минимальный размер алиментов, который каждый из родителей обязан обеспечивать ребенку независимо от своих возможностей и имущественного положения и зависит от размера установленной в стране минимальной месячной зарплаты и возраста ребенка.

На данный момент минимальный размер алиментов на ребенка в возрасте до 7 лет составляет 185 евро в месяц, а на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет – 222 евро в месяц. А размер содержания, которое выплачивает Гарантийный фонд содержания, на ребенка в возрасте до 7 лет составляет 125 евро в месяц и 150 евро в месяц – на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.

Выплата алиментов в меньшем размере

Если основанием для выплаты алиментов является решение суда или нотариально заверенное соглашение между родителями, то вы не можете платить меньшую сумму алиментов, чем это указано в решении суда или в соглашении.

Кроме того, уменьшить размер алиментов возможно, только если вы выплачивали их в размере, превышающем установленный государством минимум.

В этом случае вы можете обратиться в суд на основании части четвертой статьи 203 Гражданско-процессуального закона и просить суд об уменьшении выплачиваемого старшему ребенку содержания, так как у вас родились еще дети, которых вы тоже обязаны содержать, поэтому продолжать выплачивать алименты в прежнем размере невозможно по объективным причинам.

Но даже в этом случае суд не вправе снизить размер алиментов ниже установленного в государстве минимума.

Добровольная выплата алиментов

Если вы участвуете в содержании вашего ребенка добровольно, то и в этом случае их выплата в размере, равном выплачиваемой фондом сумме, не соответствует требованиям закона.

Это может послужить основанием для матери вашего старшего ребенка обратиться в суд с иском о взыскании алиментов по меньшей мере в установленном минимальном размере, а в случае их неуплаты в установленном в решении суда размере – к принудительному взысканию судебным исполнителем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»
Важно

Поколение «сэндвич»: новые вызовы для людей «от 40 до 60»

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?
Важно

После праздника: зачем нам такой бесплатный общественный транспорт?

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию
Важно

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:10 19.11.2025
Латвия: до Тарту недалеко — экспресс-поезд начнет курсировать в этом году
Sfera.lv 3 часа назад
Балтия: вдогонку за самолётами
Sfera.lv 6 часов назад
Венгрия: синтетическое мясо – запретить
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: марафон – это круто
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: страх перед криптой
Sfera.lv 7 часов назад
«Мы сильный народ» заявил Ринкевич у памятника Свободы
Bitnews.lv 13 часов назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 1 день назад
Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики Латвии
Bitnews.lv 1 день назад

Верховная рада Украины потребовала отставки всего кабинета из-за «Миндичгейта»: политический кризис?

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Члены оппозиционных фракций во вторник заблокировали трибуну Верховной рады Украины и не дали отправить в отставку двух министров, которые фигурировали в громком коррупционном скандале с участием Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и близкого друга президента Владимира Зеленского. Оппозиционеры считают, что ухода только двух чиновников недостаточно, и требуют отставки всего состава правительства.

Читать
Загрузка

Турецкий танкер попал под российский удар на границе Украины и Румынии

Мир 12:01

Мир 0 комментариев

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Под удар российского дрона в порту Измаила попал турецкий газовоз. Там возник пожар.

Читать

Нужно, чтобы они оставались в меньшинстве: Левитс рассказал, как остановить Россию

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс пришёл в программу Dienas personība на канале TV24 и рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Россию.

Читать

Первая партия американского СПГ для Украины прибыла в Клайпеду

Мир 11:58

Мир 0 комментариев

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы, сообщает Евроньюз.

Читать

Более 500 российских дронов и ракет ударили по Украине. В Тернополе погибли 10 человек

Мир 11:56

Мир 0 комментариев

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Читать

Цены на тепло: глава «Rīgas siltums» рассказала, к чему готовиться рижанам

Новости Латвии 11:54

Новости Латвии 0 комментариев

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

АО «Rīgas siltums» рассматривает возможность более частого изменения тарифа на теплоэнергию в случае колебаний рынка, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Калвис Калниньш.

Читать

Конгресс США постановил открыть все материалы по делу Эпштейна

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Палата представителей и Сенат США практически единогласно проголосовали за закон, обязывающий Министерство юстиции обнародовать все материалы и доказательства по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления.

Читать