Можно ли уменьшить размер выплачиваемых алиментов из-за рождения новых детей?

В государстве установлен минимальный размер алиментов, который каждый из родителей обязан обеспечивать ребенку независимо от своих возможностей и имущественного положения и зависит от размера установленной в стране минимальной месячной зарплаты и возраста ребенка.

На данный момент минимальный размер алиментов на ребенка в возрасте до 7 лет составляет 185 евро в месяц, а на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет – 222 евро в месяц. А размер содержания, которое выплачивает Гарантийный фонд содержания, на ребенка в возрасте до 7 лет составляет 125 евро в месяц и 150 евро в месяц – на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.

Выплата алиментов в меньшем размере

Если основанием для выплаты алиментов является решение суда или нотариально заверенное соглашение между родителями, то вы не можете платить меньшую сумму алиментов, чем это указано в решении суда или в соглашении.

Кроме того, уменьшить размер алиментов возможно, только если вы выплачивали их в размере, превышающем установленный государством минимум.

В этом случае вы можете обратиться в суд на основании части четвертой статьи 203 Гражданско-процессуального закона и просить суд об уменьшении выплачиваемого старшему ребенку содержания, так как у вас родились еще дети, которых вы тоже обязаны содержать, поэтому продолжать выплачивать алименты в прежнем размере невозможно по объективным причинам.

Но даже в этом случае суд не вправе снизить размер алиментов ниже установленного в государстве минимума.

Добровольная выплата алиментов

Если вы участвуете в содержании вашего ребенка добровольно, то и в этом случае их выплата в размере, равном выплачиваемой фондом сумме, не соответствует требованиям закона.

Это может послужить основанием для матери вашего старшего ребенка обратиться в суд с иском о взыскании алиментов по меньшей мере в установленном минимальном размере, а в случае их неуплаты в установленном в решении суда размере – к принудительному взысканию судебным исполнителем.